جامعات تركيّة تقرّر مقاطعة "ماركات" داعمة لإسرائيل

هذه الخطوة تأتي ردًّا على الهجمات الإسرائيليّة ضدّ قطاع غزّة و"لعدم التزام الصمت إزاء جرائم الإنسانيّة المرتكبة في غزّة"...

أعلنت جامعات تركيّة اليوم الإثنين، عن مقاطعة "ماركات" داعمة لإسرائيل، بحسب بيان صدر عن اتّحاد جامعات غربيّ البحر الأسود، وذلك بسبب الحرب الإسرائيليّة على غزّة، والتي راح ضحيّتها حتّى الآن أكثر من 10 آلاف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي بيان صادر عنه، الاثنين، أفاد الاتّحاد بأنّ 17 جامعة تابعة لها ستقاطع المنتجات والماركات الداعمة لإسرائيل.

وأضاف أنّ هذه الخطوة تأتي ردًّا على الهجمات الإسرائيليّة ضدّ قطاع غزّة و"لعدم التزام الصمت إزاء جرائم الإنسانيّة المرتكبة في غزّة".

والجامعات المشاركة في هذه المقاطعة هي: جامعة باندرما أون يدي أيلول، وجامعة بارطن، وجامعة بيلاجيك الشيخ أدابالي، وجامعة بولو أبانت عزّت بايصال، وجامعة بورصة التقنيّة، وجامعة تشانقري قره تكين، وجامعة دوزجة، وجامعة غبزة التقنيّة.

وتشارك في المقاطعة أيضًا جامعة هيتيت، وجامعة قرابوك، وجامعة قسطمونو، وجامعة قوجة إيلي، وجامعة قوجة إيلي الصحّيّة والتقنيّة، وجامعة صقاريًّا للعلوم التطبيقيّة، وجامعة صقاريًّا، وجامعة يالوفا وجامعة زونغولداق بولنت أجاويد.

ومنذ نحو شهر، يشنّ الجيش الإسرائيليّ "حربًا مدمّرة" على غزّة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيّين، معظمهم مدنيّون وتسبّبت في وضع إنسانيّ كارثيّ، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسّسات حقوقيّة، والتي وصفت ما يحدث بأنّه "إبادة جماعيّة".