مقتل 79 من موظفي الأونروا بالغارات الإسرائيلية على غزة

أفادت الوكالة الأممية في بيان لها، أن 48 من منشآتها في أنحاء مختلفة من غزة قد تعرضت لأضرار جراء القصف، وأن العديد من موظفيها فقدوا أقاربهم وأصدقائهم واضطروا للنزوح من منازلهم.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، اليوم الإثنين، عن مقتل 5 من موظفيها في غزة خلال اليومين الماضيين، وهو ما يرفع عدد موظفيها الذين قتلوا في غزة منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة إلى 79 شخصا.

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وقالت الأونروا إنها تلقت، مساء الأحد، تأكيدا بوفاة اثنين من موظفيها يشير إلى أنهما قتلا في 24 تشرين الأول/أكتوبر، وإن عدد الجرحى في صفوف موظفيها في القطاع جراء القصف الإسرائيلي، بلغ 24 شخصا منذ بداية الحرب في السابع من الشهر الماضي.

وأفادت الوكالة الأممية في بيان لها، أن 48 من منشآتها في أنحاء مختلفة من غزة قد تعرضت لأضرار جراء القصف، وأن العديد من موظفيها فقدوا أقاربهم وأصدقائهم واضطروا للنزوح من منازلهم، ورغم ذلك يواصلون العمل بلا كلل لتقديم المساعدة الإنسانية لسكان القطاع.

وقالت الأونروا إن أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة هجروا من بيوتهم منذ بداية الحرب، وإن نصفهم تقريبا يقيمون في 149 من منشآتها.

وأشارت الوكالة إلى أنها فقدت التواصل مع الغالبية العظمى من فريقها في غزة خلال قطع إسرائيل الاتصالات في القطاع أمس، وهي ثالث مرة يقطع فيها الاحتلال الاتصالات خلال الأيام العشرة الماضية.

واستهدف جيش الاحتلال عدة مدارس تابعة للأونروا، كان آخرها مدرسة الفاخورة في شمالي القطاع، التي تعد أكبر مدارس مخيم جباليا وتؤوي آلاف النازحين، وقد أدى القصف لاستشهاد وإصابة عشرات النازحين الفلسطينيين الذين التجؤوا إليها.