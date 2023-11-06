ناريمان التميمي: الجيش توعّدني باعتقال أفراد أسرتي

فجر الاثنين، اعتقل الجيش الإسرائيليّ عهد التميمي (23 عامًا)، من بلدة النبيّ صالح غربيّ رام اللّه، وسط الضفّة الغربيّة المحتلّة...

قالت ناريمان التميمي، والدة عهد التميمي، إنّ ضابط المخابرات توعدها باعتقالها مع كافّة أفراد أسرتها، وجاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع التميمي، بعد اعتقال الجيش الإسرائيليّ لابنتها عهد، بتهمة التحريض.

وفجر الاثنين، اعتقل الجيش الإسرائيليّ عهد التميمي (23 عامًا)، من بلدة النبيّ صالح غربيّ رام اللّه، وسط الضفّة الغربيّة المحتلّة.

وأضافت والدة عهد "إنّ قوّة إسرائيليّة اقتحمت بيتها عند الساعة الـ 3:50 فجرًا بتوقيت فلسطين، بصورة وحشيّة دون مراعاة حرمة البيوت، واعتقلوا ابنتها عهد، بعد تفتيش وتدمير محتويات المنزل، وقالت "قلت لعهد لا تخافي وأنت قيد الاعتقال".

وأكّدت التميمي أنّ الجيش "قام بتكبيل عهد بصورة وحشيّة، وأخرجها من المنزل، وقد سمعت صوتها وهي تصرخ جرّاء معاملتها بعنف، حيث كان التقييد شديدًا على اليدين"، وعن التهديدات الّتي تلقّتها، قالت التميمي إنّ "الضابط الإسرائيليّ قال لها سأعود وأعتقل كلّ من في البيت، وسأتركه خاليًا".

وأوضحت أنّ "اعتقال عهد جاء بعد سلسلة تحريضات، من قبل إسرائيليّين، ليس لشيء سوى لأنّها عهد"، ونفت التميمي التهم الإسرائيليّة بشأن عهد، والّتي أشارت إلى أنّها تكتب على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بصورة محرّضة على الإسرائيليّين.

وقالت "عهد نالت شهرة كبيرة منذ أن كانت صغيرة، وهناك عشرات الصفحات باسمها لا علاقة لها فيها، وما يكتب عليها لا يمثّل عهد، ولا تعرف عنه شيئًا"، وكانت القوّات الإسرائيليّة قد اعتقلت التميميّ في العام 2017، وسجنت لمدّة 8 شهور، وتابعت التميمي "إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة لاعتقال الفلسطينيّين، تعتقل المئات إداريًّا دون تهمة".

وعبّرت التميمي عن مخاوفها على ابنتها، في حين أنّها قالت "صدقًا لم أبك، ولم يعد هناك دموع، كلّها استنزفت على مشاهد المجازر في قطاع غزّة، كلّ وجعي ذرفته على عزّة، ونحن جزء من هذا الوطن، ومصاب الضفّة هو مصاب غزّة، والعكس صحيح أيضًا"، وتشير إلى أنّها في الوقت نفسه تعرف قوّة عهد، ولها تجربة سابقة في الاعتقال.

وفجر الاثنين، اعتقل الجيش عهد (23 عامًا) من بلدة النبيّ صالح غربيّ رام اللّه، وسط الضفّة الغربيّة المحتلّة.

ومنذ طفولتها تعرّضت عهد التميمي، للإصابة ثلاث مرّات برصاص الاحتلال، إضافة لإصابتها بكسر في يدها، ​​وكانت السلطات الإسرائيليّة اعتقلت والد عهد قبل أيّام من منزله في البلدة.

وتشهد أنحاء متفرّقة من الضفّة الغربيّة والقدس يوميًّا، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيليّ، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحيّ والمطّاطيّ وقنابل الغاز السامّ المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيّين.​​​​​​​​​​​​​​