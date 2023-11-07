%70 من سكان غزة أصبحوا نازحين بسبب الغارات الإسرائيلية

بحسب ما ورد في البيان الذي أتى تحت عنوان "أرقام وإحصاءات إنسانية مخيفة" إن 70% من سكان قطاع غزة البالغ تعدادهم 2.3 مليون نسمة، باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات الإسرائيلية المكثفة.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن 70%؜ من سكان القطاع باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة لليوم الـ 32.

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هذا المعطى أكده المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) كاظم أبو خلف، الذي قال إن 70 % من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين. مشيرا إلى أن هناك نحو 716 ألفا من النازحين في مقرات تابعة للأونروا في غزة.

وأضاف المسؤول الأممي: "يجب وقف إطلاق النار حتى نتمكن من حصر حجم الأضرار والاحتياجات الهائلة في غزة. نحتاج إلى وقف ممتد لإطلاق النار وساعات محددة لا تكفي لإيصال المساعدات".

وبحسب ما ورد في البيان الذي أتى تحت عنوان "أرقام وإحصاءات إنسانية مخيفة" إن 70% من سكان قطاع غزة البالغ تعدادهم 2.3 مليون نسمة، باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات الإسرائيلية المكثفة.

وأكد المكتب الحكومي في بيانه أن قطاع غزة قصف بألف طن من المتفجرات بمتوسط 82 طنا لكل كيلومتر مربع، وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن حصة الفرد الواحد من المتفجرات بفعل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة تتجاوز 10 كيلوغرامات.

وبحسب المكتب الحكومي في غزة، فإن نحو 2% من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان، إما شهداء أو جرحى بمتوسط يبلغ: جريح كل دقيقة. 15 شهيدا كل ساعة. 6 شهداء من الأطفال كل ساعة. 5 شهداء من النساء كل ساعة.

ولفت المكتب الحكومي في بيانه إلى أن: نصف مستشفيات قطاع غزة و62% من مراكز الرعاية الأولية خرجت عن الخدمة. 50% من الوحدات السكنية تضررت جراء القصف و10% هدمت كليا. 33 % من المدارس تضررت جراء القصف و9% خرجت عن الخدمة.14% من مساجد قطاع غزة تضررت و5% هدمت بشكل كامل.

وأحصت الصحة في غزة استشهاد أكثر من 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة.