2300 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

تأتي حملات الاعتقال المتواصلة هذه، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والحرب المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، 29 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة من طوباس، بالإضافة لعشرات العمال والذين تم اعتقالهم من بلدة برطعة داخل أراضي عام 1948.

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وقال مدير بلدية برطعة أحمد قبها، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عشرات المنازل والمحلات التجارية، واعتقلت أكثر من 50 عاملا من الضفة وقطاع غزة متواجدين في البلدة.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي: القدس، وطوباس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، بيت لحم، جنين، نابلس، الخليل، رافقها عمليات تنكيل ممنهجة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة هذه، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والحرب المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 2300 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.