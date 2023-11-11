غزة: اشتباكات مسلحة ضارية بمحوري شارعي النصر والشهداء.. محاصرة واستهداف المستشفيات

يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء بشكل كامل، مساء أمس الجمعة، نتيجة نفاد الوقود.

من نزوح الفلسطينيين الغزيين من شمال القطاع إلى جنوبه (Getty images)

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ36، ومنذ فجر السبت، تكثيف غاراته العنيفة على قطاع غزة مستهدفا المستشفيات ومنازل المواطنين الآمنين؛ ما خلَّف شهداء وجرحى.

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وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته عدة مواقع ومنازل في حي النصر، والشيخ رضوان، في الوقت الذي تستمر فيه المدفعية بالتوغل في مناطق شمال غرب غزة.

ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء بشكل كامل، مساء أمس الجمعة، نتيجة نفاد الوقود.

وفي وقت لاحق، استهدف الاحتلال بوابة المستشفى الإندونيسي، معلنا توقف كافة العمليات الجراحية في المستشفى.

وتعرض محيط مستشفى الشفاء مجددا، لقصف من مدفعية الاحتلال وطيرانه الحربي، وإلقاء قنابل الفسفور المحرمة دوليا على الأحياء القريبة منه وعلى مخيم الشاطئ.

وبحسب وزارة الصحة، بقي في مجمع الشفاء 650 جريجا، و50 طفلا بقسم الحضانة، و100 مريض، و1200 من الطواقم الطبية، و20 ألف نازح.