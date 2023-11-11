جامعة أميركية تحظر نشاط جمعيتين طلابيتين تظاهرتا ضد الحرب على غزة

جامعة كولومبيا الأميركية تعلق جمعيتي "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" و"الصوت اليهودي من أجل السلام" إثر تنظيمهما تظاهرة تدعو لوقف الحرب على غزة

أعلنت جامعة كولومبيا الأميركية تعليق "جمعيتين طلابيتين نظمتا تظاهرات تطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، متهمة إياهما "بانتهاك متكرر" لقواعد الجامعة.

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وقال نائب رئيس الجامعة، جيرالد روزبرغ، إنه سيتم تعليق جمعيتي "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" و"الصوت اليهودي من أجل السلام" لفصل الخريف بأكمله.

وأوضح في بيان، الجمعة، أشارت إليه وكالة "أ ف ب"، اليوم السبت، أنه "تم اتخاذ هذا القرار بعد أن انتهكت الجمعيتان بشكل متكرر قواعد الجامعة بشأن تنظيم أحداث في الحرم الجامعي، ما أدى إلى تنظيم حدث غير مصرح به بعد ظهر الخميس على الرغم من التحذيرات وأفضى إلى خطابات تهديد وترهيب".

ونقل المصدر عن روزبرغ قوله إن القرار بتعليق الجمعيتيين "لن يتم رفعه إلا إذا أبدت الجمعيتان استعدادهما لاحترام قواعد الجامعة".

وأضاف: "أن ذلك يضمن سلامة مجتمعنا واستمرارية الأنشطة الأساسية للجامعة".

يذكر أن طلاب في جامعة كولومبيا تغيبوا "عن الفصول الدراسية" يوم الخميس الماضي، لأجل "المشاركة في تظاهرة نظمتها هاتان الجمعيتان"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

ودعت الجمعيتان في الفعالية لأجل إنهاء الحرب، الحكومة الأميركية إلى ممارسة الضغط من أجل "وقف إطلاق النار في غزة، حيث خلف القصف الإسرائيلي أكثر من 11 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين، بينهم أكثر من 4500 طفل".

كما وذكرت بعض وسائل الإعلام الأميركية أن الطلاب المشاركين في التظاهرة الخميس دعوا الجامعة إلى وصف الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "إبادة جماعية" وإلى "وقف التعامل" مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية الإسرائيلية.