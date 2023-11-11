"حماس" تدعو قادة الأمتين العربية والإسلامية المجتمعين بالرياض التحرك لوقف الحرب على غزة

دعت حركة حماس الزعماء المجتمعين في الرياض، إلى "توظيف كل أوراق القوة العربية والإسلامية لإنفاذ ذلك، بالضغط على الإدارة الأمريكية، التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة".

دعت حركة حماس، زعماء الأمة العربية والإسلامية المجتمعين في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، إلى اتخاذ "قرار تاريخي وحاسم" بالتحرك لوقف العدوان على غزة "فورا".

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كما حثت الحركة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "تيليغرام"، على "تشكيل لجان في كلّ التخصّصات الطبية والإنسانية والإغاثية والبرلمانية، والتوجّه فورا نحو معبر رفح المصري الفلسطيني، وتحدّي الاحتلال الصهيوني".

وشددت على ضرورة "إدخال كل المواد الإغاثية والطبية والغذائية والوقود، لإنقاذ كل المستشفيات في قطاع غزّة، التي خرجت أو ستخرج عن الخدمة، قبل أن تتحوّل إلى مقابر جماعية ومجازر يندى لها جبين الإنسانية".

ودعت الحركة الزعماء المجتمعين في الرياض، إلى "توظيف كل أوراق القوة العربية والإسلامية لإنفاذ ذلك، بالضغط على الإدارة الأميركية، التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة".

يأتي ذلك في وقت تتعالى فيه الأصوات والتحذيرات من القطاع الصحي في غزة، نتيجة تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصفه بالطائرات والمدفعية مستشفى الشفاء ومحيطه، ما تسبب في تسجيل شهداء وجرحى، وخروجه من الخدمة، وتعريض حياة مئات المرضى، بمن فيهم رضّع للموت، بحسب السلطات المحلية.