تخللتها مواجهات واشتباكات: حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الفلسطينيين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات وإصابات في بعض المناطق واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المواقع وإطلاق نار استهدف القوات المقتحمة.

تابعوا قناة موقع "عرب 48" عبر منصة "تيليغرام" للأخبار أولا بأول

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الفلسطينيين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة مدن وبلدات ومخيمات بالضفة، حيث أصيب شابين بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس.

وأغلق شبان شوارع طوباس بالإطارات المطاطية المشتعلة، لإعاقة اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى طوباس، ودارت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال قرب مفترق تياسير، وعند دوار الشهداء، وفجر المسلحون عبوة محلية الصنع بإحدى الآليات العسكرية.

وفي محافظة نابلس، دارت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة برقة بعدد كبير من الآليات العسكرية، وسمع دوي انفجار ضخم.

وداهمت قوات إسرائيلية خاصة منزل عائلة شادي أبو عمر في برقة، وعاثت فيه خرابا ودمرت محتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من شادي زاهي أبو عمر، وهو أمين سر حركة فتح بالبلدة، ومنتصر محمد أمين سيف، ومحمود محمد حجة، وعمر أحمد شبيب وجميعهم أسرى محررون، كما فجرت سيارة تعود للأسير محمود حجة.

وأكد شهود عيان أن أحد المعتقلين الأربعة تعرض للإصابة برصاص الاحتلال.

وفي مدينة قلقيلية، سمع دوي إطلاق نار عقب اقتحام قوات إسرائيلية خاصة للمدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه إحدى المركبات في منطقة صوفين، دون وقوع إصابات.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، وانتشرت في عدد من أحيائها، واعتقلت الشيخ ليث العتيلي بعد تفجير باب منزله في المدينة، والشاب عبد الله أكرم أبو الرب بعد مداهمة منزله بالقرب من المسجد القديم.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر عدي الخطيب، بعد مداهمة منزله في بلدة بلعين قضاء رام الله، كما اعتقلت كل من: حسام محمد حمد، وجهاد باسم ياسين، وجلال حسن الخطيب، وعدي محمود صبري، ويمان خالد برناط وأمين عيسى ياسين.

واعتقلت قوات الاحتلال حازم الفاخوري، زوج الأسيرة لمى خاطر بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل وتخريب محتوياته، كما اعتقلت جميل النواجعة، مدير مدرسة التوانة في مسافر يطا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول وشنت حملة مداهمات واعتقالات في المدنية، وتسلم عددا آخر بلاغات استدعاء، عرف من المعتقلين: محمد صقر البو، ومهند إبراهيم عوض، ومحمد وليد زماعرة، وأنور محمد باجس البو، والحاج عبد الحميد يونس للضغط على نجله بتسليم نفسه.

ومن محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل عمر علقم (12 عاما)، عقب الاعتداء عليه بالضرب في مخيم شعفاط.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي تجاه الفلسطينيين على مدخل مخيم قلنديا.