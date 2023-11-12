مجمع الشفاء: حياة 650 مريضًا في خطر

حذّر من "تكدّس القمامة والنفايات الطبّيّة وعدم توفّر المياه وانقطاع الكهرباء، ما يهدّد حياة الجميع"، وأشار إلى أنّه "لا مكان آمنًا في مجمع الشفاء الطبّيّ ومحيطه".

حذّر مدير عامّ المستشفيات في قطاع غزّة محمّد زقوت، الأحد، من أنّ نحو 650 مريضًا وجريحًا، منهم 36 طفلًا، باتت حياتهم في خطر بسبب الوضع الكارثيّ في مجمع الشفاء الطبّيّ.

وقال زقوت، في مؤتمر صحفيّ: "نحو 650 مريضًا وجريحًا، منهم 36 طفلًا، حياتهم في خطر بسبب الوضع الكارثيّ في مجمع الشفاء، ونطالب مصر بإنقاذ أرواحهم".

وبوتيرة يوميّة، تدخل شاحنات مساعدات إنسانيّة إلى غزّة من معبر رفح البرّيّ مع مصر.

ومنذ اندلاع الحرب، تقطّع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكّان غزّة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطينيّ يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جرّاء حصار إسرائيليّ متواصل منذ 2006، وأكّد أيضًا وجود "نحو 1500 نازح في مجمع الشفاء الطبّيّ (غرب مدينة غزّة)، حياتهم في خطر".

وحذّر من "تكدّس القمامة والنفايات الطبّيّة وعدم توفّر المياه وانقطاع الكهرباء، ما يهدّد حياة الجميع"، وأشار زقوت، إلى أنّه "لا مكان آمنًا في مجمع الشفاء الطبّيّ ومحيطه".

ويتعرّض مستشفى الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمرّ بالقصف من جانب الجيش الإسرائيليّ.

ولليوم الـ37، يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة، خلّفت أكثر من 11 ألفًا ومئة قتيل، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل وسيّدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقًا لمصادر رسميّة فلسطينيّة مساء السبت.