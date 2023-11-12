مدير مستشفيات قطاع غزة: المرضى "في الشوارع بدون رعاية طبية"

دعوات إلى "تحرك دولي عاجل" لإنهاء الهجمات الإسرائيلية ضد المستشفيات في قطاع غزة؛ "الأعمال العدائية المكثفة المحيطة بالعديد من المستشفيات شمالي غزة تمنع الوصول الآمن للعاملين في المجال الصحي والجرحى والمرضى الآخرين"، الإخلاء القسري أخرج المرضى إلى "الشوارع بدون علاج".

منظرًا خارجيًا لمستشفى الشفاء في 10 نوفمبر الجاري (Getty Images)

أفاد مدير مستشفيات قطاع غزة، محمد زقوت، مساء اليوم، الأحد، إلى أن "الإخلاء القسري" لمستشفيين للأطفال في القطاع أخرج المرضى إلى "الشوارع بدون رعاية طبية".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وقال محمد زقوت إن "الإخلاء القسري لمستشفيي النصر والرنتيسي للأطفال أخرج المرضى للشوارع بدون رعاية طبية"، مضيفًا "فقدنا الاتصال تمامًا بالكادر الطبي بمستشفيي النصر والرنتيسي للأطفال".

وطالب زقوت "بإنقاذ الأطفال في الحضانات لأن الوقت ينفد لإنقاذ أرواحهم"، وذلك بعدما توفي اثنان من الأطفال الـ39 إثر توقف حاضناتهم عن العمل في مستشفى الشفاء، وفق أطباء ومنظمات غير حكومية.

من جهتها، قالت مديرة جمعية العون الطبي للفلسطينيين (ماب)، ميلاني وارد، "سيارات الإسعاف عاجزة عن الوصول إلى المستشفى، خصوصًا تلك التي لديها المعدات اللازمة لنقل هؤلاء الأطفال".

وأكدت أنه "لا يوجد أي مستشفى لديه القدرة على استقبالهم، لذلك ليس لدينا ما يشير إلى أن عمليات النقل هذه يمكن أن تتم بأمان".

ويؤكد مسؤولون في مستشفى الشفاء منذ عدة أيام أن عشرات الجثث متروكة قرب المستشفى وفي ساحته.

وأفاد سائق سيارة إسعاف لمستشفى الشفاء، بأن سيارات إسعاف تعرضت لنيران قناصين أثناء محاولتها الاقتراب من الجثث.

وقال محمد زقوت: "قدمنا طلبات لدفن الجثامين لكن يتم استهداف كل من يتحرك في ساحة المستشفى". وأضاف "بتنا غير قادرين على إحصاء الشهداء والجرحى لتعذر الوصول إليهم".

وتابع "الاحتلال استهدف محيط المستشفى الإندونيسي ومستشفى مهدي للولادة"، مشيرًا إلى أن "مرضى الكلى والسرطان والقلب لا يجدون مكانًا يتوجهون إليه ولا يجدون ممرًا آمنًا".

وشدّد على ضرورة "إدخال الوقود إلى قطاع غزة بسرعة".

وأصبح مستشفى القدس الذي بات يؤوي آلاف النازحين "خارجًا عن الخدمة بسبب نقص الوقود" لمولّداته، بحسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

واستشهد أكثر من 11180 شخصا في قطاع غزة في القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بينهم أكثر من 4609 أطفال، بحسب وزارة الصحّة في القطاع المحاصر.