مسؤولون أمميّون يدعون إلى وقف استهداف المستشفيات في غزّة بشكل عاجل

أضاف البيان أنّ "هناك حاجة إلى تحرّك دوليّ حاسم الآن لضمان وقف فوريّ لإطلاق النار لأسباب إنسانيّة ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، والحفاظ على ما تبقّى من نظام الرعاية الصحّيّة في غزّة"...

دعا المديرون الإقليميّون لصندوق الأمم المتّحدة للسكّان ومنظّمة الأمم المتّحدة للطفولة "يونيسف"، ومنظّمة الصحّة العالميّة، الأحد، إلى "تحرّك دوليّ عاجل" لإنهاء الهجمات الإسرائيليّة ضدّ المستشفيات في قطاع غزّة.

وشدّد المسؤولون الأمميّون على أنّ "العالم لا يمكن أن يقف صامتًا، بينما تتحوّل المستشفيات (في غزّة)، الّتي ينبغي أن تكون ملاذًا آمنًا، إلى مشاهد الموت والدمار واليأس".

وأضاف البيان أنّ "هناك حاجة إلى تحرّك دوليّ حاسم الآن لضمان وقف فوريّ لإطلاق النار لأسباب إنسانيّة ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، والحفاظ على ما تبقّى من نظام الرعاية الصحّيّة في غزّة".

وقال: "يجب أن ينتهي العنف الآن".

واختتم المسؤولون الأمميّون البيان بالقول: "هناك حاجة الآن لوصول آمن ودون عوائق ومستدام للوقود والإمدادات الطبّيّة لتوفير الخدمات المنقذة للحياة بغزّة".