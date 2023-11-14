شهيد بالخليل واشتباكات مسلحة في قلقيلية

ذكرت مصادر طبية أن الشاب محمد عبد المجيد الحلايقة، من سكان بلدة الشيوخ شرق الخليل، استشهد بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند مفترق بيت عينون.

استشهد شاب فجر اليوم الثلاثاء، إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقة دائرة السير عقب محاصرة منزل بمدينة قلقيلية.

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وذكرت مصادر طبية أن الشاب محمد عبد المجيد الحلايقة، من سكان بلدة الشيوخ شرق الخليل، استشهد بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند مفترق بيت عينون.

واحتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد حلايقة، واستدعت والده وشقيقه إلى معسكر "غوش عتصيون" للتعرف عليه.

وتداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي وصية مصورة للشهيد حلايقة يعلن فيها أنه ذاهب ليستشهد، انتصارا للمسجد الأقصى ولغزة.

وفي قلقيلية، اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة دائرة السير عقب محاصرة منزل بالمدينة، في قوت اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الباشا في حي الظهر.

واعتقلت قوات الاحتلال والد المطارد علاء نزال من مدينة قلقيلية للضغط عليه من أجل تسليم نفسه.

واستشهد 5 شبان خلال مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت في ساعات متأخرة وتواصلت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، وذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم طولكرم.