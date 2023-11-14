عمّان: مسيرة للأطفال دعمًا وتضامنًا لأقرانهم في غزّة

رفع الأطفال صورًا وأسماء لأطفال غزّة الّذي قضوا جرّاء القصف الإسرائيليّ المستمرّ منذ السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي...

شارك مئات الأطفال الأردنيّين، الثلاثاء، بالعاصمة عمّان في مسيرة تضامنيّة مع أقرانهم في غزّة، مطالبين بوقف الحرب على القطاع وحمايتهم.

وأفاد مراسل الأناضول بأنّ الفعّاليّة انطلقت من أمام مجمع النقابات المهنيّة بالعاصمة، وصولًا إلى مقرّ منظّمة اليونيسيف (يبعد عن النقابة مسافة كيلو متر) بمشاركة ذويهم.

ورفع الأطفال صورًا وأسماء لأطفال غزّة الّذي قضوا جرّاء القصف الإسرائيليّ المستمرّ منذ السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي.

وهتف الأطفال وذووهم "بالروح بالدم نفديك يا غزّة"، و "1 2 3 gaza will be free"، و "الشعب يريد تحرير فلسطين"، وغيرها من الهتافات الأخرى.

وعلى هامش الفعاليّة، قال والد أحد الأطفال ويدعى بدر السيلاوي (38 عامًا)، للأناضول: "حضرت مع طفلتي بان من أجل أطفال غزّة، ولا بدّ للأطفال أن يعلموا بما يجري قبل الكبار".

الطفل محمّد أيمن (11 عامًا)، قال للأناضول: "جئت لأقول إنّ غزّة يجب أن تكون حرّة، وأقول لأطفال ابقوا أقوياء وسيفرجها اللّه عليكم".

ميرا غرايبة (8 أعوام)، قالت للأناضول ببراءة الأطفال ودون تكلّف: "بدنًا (نريد) نساعد أطفال غزّة".

جادّ سهل (11 عامًا)، وعلى الرغم من صغر سنّه، إلّا أنّه توجّه للولايات المتّحدة وللعرب، قائلًا: "على الولايات المتّحدة أن تصحّى، ودول العرب أن تستفيق من غيبوبتها لما يحدث في غزّة".

ماجد بسطامي (42 عامًا)، قال: "أنا هنا مع ابنتي إيمان والّتي جاءت للمشاركة… ما يحدث في غزّة أمر مؤسف وإن شاء اللّه ربّي ينصرهم".

ولليوم الـ39، يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة، خلّفت 11 ألفًا و240 شهيدًا، بينهم 4 آلاف و630 طفلًا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلًا عن 29 ألفًا مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقًا لمصادر رسميّة فلسطينيّة مساء الاثنين.