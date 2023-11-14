قطاع غزة: الأمطار تفاقم معاناة نازحي الحرب

قالت امرأة نازحة "كل شيء في الخيمة أصبح مبتلا وملابس الأطفال أيضا وليس لدينا ملابس لتبديلها فقد خرجنا من الشمال إلى هنا بملابسنا وليس لدينا سوى ما نرتديه"، مشيرة إلى أن معاناتهم بدأت تزداد مع هطول الأمطار.

أطفال نازحون في قطاع غزة، هذا الصباح (Gettyimages)

فاقمت أمطار غزيرة هطلت اليوم الثلاثاء على قطاع غزة من معاناة النازحين الفلسطينيين من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وفي ساعات الصباح الأولى، تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة في انهيار وغرق عدد من خيام النازحين بشكل محدود بمناطق متفرقة من جنوب القطاع.

وتسببت مياه الأمطار بإغراق أمتعة وفراش النازحين الذين يقطنون الخيام في مستشفيات ومدارس مناطق جنوب قطاع غزة.

كما انهارت بعض الخيام بسبب الرياح الشديدة التي صاحبت بداية دخول المنخفض الجوي إلى قطاع غزة قبل أن يسارع النازحون لإعادة بنائها.

يشار إلى أن الخيام في المستشفيات والمدارس والساحات العامة مصنوعة من النايلون والألواح الخشبية الرقيقة وأكياس الدقيق والأقمشة.

وتحدثت سيدة من سكان إحدى الخيام عن معاناتها وعائلتها بسبب الأمطار، مشيرة إلى أن المياه تسربت إلى الخيمة.

وقالت "كل شيء في الخيمة أصبح مبتلا وملابس الأطفال أيضا وليس لدينا ملابس لتبديلها فقد خرجنا من الشمال إلى هنا بملابسنا وليس لدينا سوى ما نرتديه"، مشيرة إلى أن معاناتهم بدأت تزداد مع هطول الأمطار.

وأعربت السيدة عن خشيتها من أن يتعرض أطفالها لأمراض جراء ملابسهم المبتلة، إضافة إلى الأغطية التي ابتلت هي الأخرى وكذلك قماش الخيمة.

قطاع غزة: الأمطار تفاقم معاناة نازحي الحربhttps://t.co/ZZU3sMjp21 pic.twitter.com/qit696gpG9 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 14, 2023

وانحسرت الأمطار وتراجعت سرعة الرياح بعد نحو ساعة لكن الأجواء تبقى ملبدة بالغيوم.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية في بيان، إن غزة تتأثر الثلاثاء والأربعاء، بمنخفض جوي مصحوب بأمطار ويكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وذكرت أن الأمطار تسقط على معظم المناطق الفلسطينية وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وأسفر القصف الإسرائيلي المكثف على مدينة غزة وشمال القطاع إلى نزوح الكثير من السكان إلى جنوب قطاع غزة بسبب تدمير منازلهم أو إصابتها ويقيم العديد منهم في خيام أقيمت بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، إضافة إلى أماكن أخرى وسط وجنوب القطاع الذي لم تستثنيه إسرائيل أيضا من غاراتها.

ومنذ 39 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، دمرت أحياء فوق رؤوس ساكنيها، وخلّفت 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لآخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة مساء الإثنين.