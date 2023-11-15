اعتقالات واسعة بالضفة طالت طالبات جامعيات وقادة من حماس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة، وغير مسبوقة في صفوف طالبات من جامعة الخليل، طالت 13 فتاة، واستدعاء طالبتين للتحقيق، إضافة لاعتقال محاضر جامعي من نابلس.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق، واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين بينهم طلبة جامعات وقادة من حركة حماس.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة، وغير مسبوقة في صفوف طالبات من جامعة الخليل، طالت 13 فتاة، واستدعاء طالبتين للتحقيق، إضافة لاعتقال محاضر جامعي من نابلس.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبات من منازلهن في مدينة الخليل وبلداتها وقراها.

والطالبات المعتقلات هن: رغد عمرو وجنين عمرو وتسنيم الحلبي من دورا، وشيماء حلايقة وروضة حساسنة من بلدة الشيوخ، وديما الواوي من حلحول.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كل من شهد عصافرة وبيان عصافرة وأنغام عصافرة وعائشة عصافرة وسعاد عطاونة من بيت كاحل، وتقى غنيمات من صوريف، وعرين القواسمي من الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل الطالبتين شيماء لؤي غيث، وأماني عصافرة ووجهت لهما استدعاءً لمقابلة المخابرات الإسرائيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك بعد اقتحام حي أم الشرايط في مدينة البيرة.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، غسان ذوقان (67 عاما) بعد مداهمة منزله في حي المعاجين، علما أنه أسير سابق أمضى ما يقرب من 10 سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها بالاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسر رمانة، بعد مداهمة منزله في شارع 24 بنابلس.

ومن مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال كل من: ثائر ناصر هصيص، أسيد الديسي، ثائر الانوس، قيس أبو الوفا، صائب خمايسة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جنين وحاصرت منزلا لعائلة الهصيص في حي الجابريات بمدينة جنين، وطالبت جميع من فيه بالخروج منه. كما حاصرت منزلا يعود لعائلة الخمايسة بحي المراح.

وأضاف شهود العيان أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك شارعي الناصرة ونابلس ومحيط حي الالمانية في مدينة جنين، ونشرت قناصتها فوق أسطح عدد من البنايات العالية في محيط مناطق الاقتحام.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عبد الرحمن ومؤمن طاهر نعالوة، بعد أن داهمت منزل والدهما في ضاحية شويكة قضاء طولكرم.

ومن بيت فجار، اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم عبد الرحيم طقاطقة ونجله محمد، بعد دهم منزل العائلة وتفتيشه.