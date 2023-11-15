تحذير من ارتكاب الاحتلال مجزرة داخل مجمع الشفاء بغزة

أفادت الطواقم الطبية المتواجدة داخل مجمع الشفاء، باقتحام آليات الاحتلال القسم الغربي من المجمع، وتفجير أبواب الأقسام وجدران في المنطقة المقتحمة.ودخل عشرات جنود الاحتلال لمبنى قسم الطوارئ في مجمع الشفاء، فيما دخلت دبابات الاحتلال حرم المجمع الطبي.

اقتحمت الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وسط إطلاق كثيف للنيران والقذائف باتجاه مباني المجمع والمباني المحيطة، وتعريض حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين إلى الخطر.

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وأفادت الطواقم الطبية المتواجدة داخل مجمع الشفاء، باقتحام آليات الاحتلال القسم الغربي من المجمع، وتفجير أبواب الأقسام وجدران في المنطقة المقتحمة.

ودخل عشرات جنود الاحتلال لمبنى قسم الطوارئ في مجمع الشفاء، فيما دخلت دبابات الاحتلال حرم المجمع الطبي، وسط حالة رعب وهلع بين الفلسطينيين المحتجزين داخله.

وقال مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال اقتحم مبنى الجراحات والطوارئ وفتش قبو المستشفى، مؤكدا أن الاحتلال أطلق النار على من خرج من الممر الذي زعم أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء.

وأضاف: "جيش الاحتلال كان يعتقد أن دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصرا له، لكنه لم يجد أي دليل على وجود المقاومة".

من جانبها، حذرت وزارة الصحة بغزة، من ارتكاب الاحتلال مجزرة بحق المرضى والنازحين والطواقم الطبية المحاصرين داخل المستشفى، والذين يقدر عددهم بتعسة آلاف شخص.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصار وتطويق مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وسط قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف على كل من يتحرك داخله، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة: "وجهنا مناشدات إلى جميع المنظمات الدولية والصليب الأحمر منذ أيام لإنقاذ الجرحى في مجمع الشفاء، لكنها رفضت الاستجابة وتماهت مع أهداف الاحتلال وتتحمل جزء من المسؤولية عما يجري".

وأضاف: "نحمل الاحتلال والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن سلامة آلاف الطواقم الطبية والجرحى والنازحين، ونحذر من ارتكاب مجزرة في مستشفى الشفاء".

من جهتها، حملت حركة حماس، الاحتلال وقادته الذين وصفتهم بـ "النازيين الجدد"، والرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته، كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين.

وقالت حماس في بيان فجر اليوم الأربعاء، إنه جراء هذه الجريمة الوحشية ينفذها الاحتلال بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة، وسيحاسب عليها قادة الاحتلال وكل من تواطأ معه في قتل الأطفال والمرضى والمدنيين العزل.

ويأتي اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء، بعد أن منح البيت الأبيض الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الضوء الأخضر لذلك.

وزعم البيت الأبيض أن المعلومات المتوفرة لدى واشنطن تفيد بأن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تستخدمان المستشفيات في قطاع غزة، بما فيها مجمع الشفاء، لدعم عملياتهما العسكرية، مرددا بذلك المزاعم التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي.