الشرطة الإسرائيليّة تحطّم كاميرا TRT

حطمت الشرطة الإسرائيلية كاميرا فريق قناة "تي آر تي" الإخبارية التركية أثناء تغطيته صلاة الجمعة بالقدس الشرقية المحتلة.

وللجمعة السادسة على التوالي، حالت الشرطة الإسرائيلية دون تمكن آلاف المقدسيين من أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، حيث نصبت حواجز حديدية بمنطقة البلدة القديمة ومحيطها.

وهاجمت الشرطة الإسرائيلية شبانا فلسطينيين بالغاز المسيل للدموع والمياه المضغوطة، فيما لقي الصحفيون المتابعون للأحداث نصيبهم من العنف الإسرائيلي.

وقام أحد عناصر الشرطة بدفع المصور أحمد باغيش والمراسل مراد جان أوزتورك من فريق "تي آر تي خبر" الإخباري أثناء بثهما المباشر ثم ضرب بماسورة بندقيته كاميرا الفريق التركي ما أدى إلى كسر زجاجها.

وقال باغيش للأناضول إن القوات الإسرائيلية تدخلت لمنع بث الأحداث في محيط الأقصى، مؤكدا أن الفريق التركي كان يؤدي مهمته الصحفية في المنطقة دون إعاقة قوات الأمن.