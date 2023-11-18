مسؤول أميركي: "لا ينبغي" إخراج الفلسطينيين قسرًا من غزة

ماكغورك: "لا ينبغي إخراج الفلسطينيين قسرًا من غزة، ولا ينبغي إعادة احتلالها، ولا ينبغي تضييق أراضي غزة".

قال منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، إنه "لا ينبغي إخراج الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة" الذي يتعرض لحرب إسرائيلية تدميرية وقصف عنيف وغارات لا تتوقف لليوم الـ43 على التوالي.

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واعتبر ماكغورك، خلال مؤتمر عقد في العاصمة البحرينية المنامة، أن إطلاق سراح العديد من الأسرى الذين تحتجزهم حماس "سيؤدي إلى هدنة إنسانية كبيرة في الصراع بغزة"، مبيناً أنه إذا تم اتخاذ هذه الخطوة، "فستكون هناك زيادة في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة".

ونقلت "الأناضول" عن ماكغورك إشارته إلى "جمع الإدارة في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سقف واحد" و"يجب أن تكون في أيدي الإدارة الفلسطينية".

وفيما يتعلق بالفلسطينيين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للنزوح من أراضيهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، قال ماكغورك: "لا ينبغي إخراج الفلسطينيين قسرًا من غزة، ولا ينبغي إعادة احتلالها، ولا ينبغي تضييق أراضي غزة".