الأمم المتّحدة: 70٪ من الضحايا في غزّة من الأطفال والنساء

شدّد صندوق الأمم المتّحدة للسكّان، على أنّ "حوالي 70 بالمئة من القتلى منذ التصعيد الأخير في غزّة من النساء والأطفال"...

كشف صندوق الأمم المتّحدة للسكّان، الأحد، أنّ "حوالي 70 بالمئة من القتلى، منذ التصعيد الأخير في غزّة، من النساء والأطفال".

وكتب صندوق الأمم المتّحدة للسكّان للدول العربيّة، في تدوينة على حسابه عبر منصّة "إكس" أنّ "النساء والأطفال الفلسطينيّين يستحقّون الحياة".

وأضاف أنّ "النساء والأطفال الفلسطينيّين ليسوا أهدافًا عسكريّة.. أوقفوا إطلاق النار الآن".

وشدّد صندوق الأمم المتّحدة للسكّان، على أنّ "حوالي 70 بالمئة من القتلى منذ التصعيد الأخير في غزّة من النساء والأطفال".

وكشف برنامج الأغذية العالمي، الأحد، أن "عددا قليلا من الشاحنات توصل الإمدادات الغذائية إلى العائلات في قطاع غزة، التي ظل أفرادها بدون أكل لعدة أيام".

وكتب البرنامج التابع للأمم المتحدة، في تدوينة على حسابه عبر منصة " إكس": "بسبب ندرة الوقود المتاح، يمكن لعدد قليل من الشاحنات توصيل الإمدادات الغذائية الحيوية إلى العائلات في غزة، التي ظل أفرادها بدون أكل لعدة أيام".

ولليوم 44 يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة، خلّفت 12 ألفًا و300 قتيل فلسطينيّ، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلًا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دوليّ في الهجمات الإسرائيليّة، ووقف فوريّ لإطلاق النار لأسباب إنسانيّة.