غوتيرش يؤكّد على "حرمة المنشآت الأمميّة" في غزّة

وفي بيان صحفيّ الأحد، أعرب غوتيريش عن صدمته "العميقة" لتعرّض مدرستين في غزّة للقصف الإسرائيليّ خلال أقلّ من 24 ساعة...

أكّد الأمين العامّ للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش على "حرمة المنشآت الأمميّة" بعد استهداف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين "الأونروا".

وفي بيان صحفيّ الأحد، أعرب غوتيريش عن صدمته "العميقة" لتعرّض مدرستين في غزّة للقصف الإسرائيليّ خلال أقلّ من 24 ساعة.

وأشار إلى أنّ "مئات آلاف المدنيّين الفلسطينيّين يحتمون بمنشآت الأمم المتّحدة في أنحاء غزّة بسبب اشتداد القتال".

وأكّد مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، "بينما كانوا يبحثون عن الأمان في منشآت الأمم المتّحدة".

وجدّد دعوته لإعلان وقف فوريّ لإطلاق النار لأسباب إنسانيّة. وأعرب عن تقديره لجهود الوساطة الّتي تقوم بها قطر.

والسبت، قتل وأصيب عشرات الفلسطينيّين في قصف إسرائيليّ لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، في مخيّم جباليا شمال قطاع غزّة، وفق مصادر طبّيّة فلسطينيّة.

كما قصف الجيش الإسرائيليّ مدرسة تلّ الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، بحسب مصادر طبّيّة للأناضول.

ولليوم 44 يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطينيّ، بينهم 5 آلاف و500 طفل و3 آلاف و500 امرأة، فضلًا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دوليّ في الهجمات الإسرائيليّة، ووقف فوريّ لإطلاق النار لأسباب إنسانيّة.