صحة غزة: مستشفيات جنوبيّ غزّة ليست أحسن حالًا من بقيّة مستشفيات القطاع

"مستشفى شهداء الأقصى كان مركز رعاية أوّليّة، وتمّ العمل على توسيعه وترتيب خدماته، إلّا أنّه فقد تمامًا القدرة على استقبال جرحى جدد"...

قال متحدّث وزارة الصحّة الفلسطينيّة في غزّة، أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، إنّ مستشفيات جنوبيّ غزّة "ليست أحسن حالًا من بقيّة مستشفيات القطاع".

وقال القدرة: "مستشفى شهداء الأقصى وكلّ مستشفيات جنوب قطاع غزّة ليست أحسن حالًا من بقيّة مستشفيات القطاع".

وأضاف أنّ "مستشفى "شهداء الأقصى" لا يقدّم الخدمة الصحّيّة بمفهومها السليم أو المنقذ للحياة، وفقد المقوّمات الصحّيّة وشارف على فقدان الوقود، وبالتّالي سيخرج عن الخدمة". وأردف القدرة أنّ " الكوادر الطبّيّة شرّدها الاحتلال وجزء استشهد وجزء أصيب".

وبحسب القدرة، "تحوّل المستشفى أيضًا لمركز إيواء، وهناك تكدّس بالحالات الموجودة بممرّاته وساحاته، ولا يستطيع تحمّل تداعيات الحرب المسعورة".

وأوضح أنّ "مستشفى شهداء الأقصى كان مركز رعاية أوّليّة، وتمّ العمل على توسيعه وترتيب خدماته، إلّا أنّه فقد تمامًا القدرة على استقبال جرحى جدد".

وشدّد على الحاجة لإيجاد "ممرّ إنسانيّ آمن لإدخال المساعدات الطبّيّة والوقود إلى مستشفيات القطاع وإدخال الوفود الطبّيّة، وخروج الجرحى من القطاع، وتوفير مستشفيات ميدانيّة كبيرة تستطيع الاستجابة للحالة الميدانيّة بغزّة".

ومنذ 46 يومًا يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على قطاع غزّة، خلّفت أكثر من 13 ألفًا و300 قتيل فلسطينيّ، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلًا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلاميّ الحكوميّ بغزّة.