تخللتها مواجهات واشتباكات: حملة اعتقالات واسعة بالضفة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق، فيما اعتقلت القوات العشرات من الفلسطينيين بعد أن داهمت وفتشت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في محافظات، جنين، ونابلس، وبيت لحم، وطولكرم، ورام الله، والخليل، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها بعد التحقيق مع قاطنيها واحتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وتركز عمليات الاقتحام في بلدة الخضر، ومخيم الدهيشة، والدوحة، وقرية ارطاس، وبلدات أخرى، حيث داهمت وفتشت خلالها قوات الاحتلال عددا كبيرا من منازل الفلسطينيين، وأخضعت الشبان للتحقيق.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي فقوعة وجلبون، وشنت حملة تمشيط واسعة، كما داهمت منازل في قرية فقوعة وفتشتها واستجوبت ساكنيها، وعرف من أصحابها عبد القادر خضور وعلاء محمود أبو فرحة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية طوره بمنطقة يعبد، وشنت حملة تمشيط، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

إلى ذلك، أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات في مدينة الخليل وبلدة دورا.

وأعلن الهلال الأحمر في دورا إصابة شاب بالرصاص الحي في الرجل، وإصابة بالرصاص الحي بالقدم، وإصابة أخرى في الحوض، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وذكر الهلال الأحمر في بيان مقتضب، أن قوات الاحتلال تمنع طواقمها من الوصول للمصاب بداخل السيارة في منطقة رأس الجورة في الخليل.