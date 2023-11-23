اعتقالات وإصابات بمواجهات واشتباكات بالضفة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أنه قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الفلسطينيين من الضفة، وحولتهم إلى التحقيق بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات، وكذلك اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أنه قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الفلسطينيين من الضفة، وحولتهم إلى التحقيق بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاعتقالات في محافظات، قلقيلية، و جنين، ونابلس، وبيت لحم، ورام الله، والخليل، وتم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيه لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال تعتقل 50 فلسطينيا من بلدة عزون شرق قلقيلية وتصادر أكثر من 30 مركبة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق من محافظة الخليل، واعتقلت 15 فلسطينيا من مخيم العروب، وفتشت عددا من المنازل، واستولت على مخرطة، فيما سجلت إصابات بصفوف الشبان خلال مواجهات مع القوات المقتحمة.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واعتقلت 15 فلسطينيا هم: عمر الجابري، ومعن العدوي، ومؤيد جابر أبو سل، وصامد جهاد جعارة، وحسن يوسف جوابرة، وجواد أبو هشهش، وهاشم جبر الطيطي، ونادر أحمد سمارة، ومحمد بدوي جوابرة، وعبد الله محمد حلايقة، ومحمود محمد البدوي، ومحمد ناصر محفوظ، وفؤاد أحمد الحدوش، وعبد الكريم جبر الطيطي، ومحمد الحدوش، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل في المخيم، وألحقت بمحتوياتها أضرارا جسيمة، عرف منها منزل أمين سر حركة فتح اقليم شمال الخليل هاني جعارة، وعبد الحي جوابرة، وخضر الشريف، وعبد الكريم جوابرة، إضافة إلى مداهمة مسجد عمر بن الخطاب.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة المحول، وقامت بتحطيم أبواب بعض المحال التجارية، واستولت على مخرطة تعود إلى بسام زيتون، كما قامت بتفتيش منزل عائلة محمد أبو عيشة في منطقة المحاور.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة دورا قضاء الخليل، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، عرف منها منزل مدير مستشفى دورا الحكومي الدكتور محمد ربعي، كما وقامت برفع علم دولة الاحتلال على أحد المباني السكنية في البلدة.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم جمال حسان، وعاطف سليمان عبيات من منطقة العبيات شرق بيت لحم، وإبراهيم محمد الخمور من مدينة بيت جالا، وحمزة خالد عياد من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي محافظة جنين، فجرت قوات الاحتلال مخزنا في قرية رمانة، واعتقلت شابا وعبثت بمحتويات عدة منازل.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال فجرت غرفة في منزل يعود لعائلة محمد فواز صبيحات، ودمرت محتويات المنزل، واعتقلت نجله هيثم صبيحات.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل عرف منها: يوسف وأحمد محمد بشناق، والشقيقين فواز ووسام غسان صبيحات، ودمرت محتوياتهم بعد تفجير الأبواب.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين صهيب قبها، والأسير المحرر أحمد عز الدين عمارنة، من بلدة يعبد قضاء جنين، بعد اقتحام ومداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

واقتحمت آليات الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس من عدة محاور وعلى دفعات، وانتشرت في محيط مخيم بلاطة، ووضعت القناصة على عدد من البنايات المقابلة للمخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المخيم والمدينة.

واندلعت مواجهات وقعت في شارع القدس بمحيط مخيم بلاطة، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

ودفع الاحتلال بتعزيزات كبيرة من الجنود المشاة إلى داخل مخيم بلاطة، وحولوا مقر مركز يافا الثقافي إلى ثكنة عسكرية، قبل الشروع بمداهمة العديد من المنازل وتفتيشها والتحقيق مع أفرادها ميدانيا والتنكيل بهم والاعتداء عليهم بالضرب.‏

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان، عرف منهم: الشقيقين مهدي ويحيى خويرة، وابن عمهما لؤي خويرة من منطقة الضاحية.

وأعلن فجرا عن استشهاد الشاب عز الدين مصطفى حافي (18 عاما) من نابلس، إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات في المخيم.