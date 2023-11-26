3200 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

رافق حملة الاعتقال، عمليات اقتحام وتنكيل واسعة تحديدا في محافظة جنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين، والاعتداءات بالضرب المبرح بحق الفلسطينيين وعائلاتهم، وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة.

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وتركزت عمليات الاعتقال في جنين والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي: رام الله، وطولكرم، بحسب بيان مشترك صاد عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

ورافق حملة الاعتقال، عمليات اقتحام وتنكيل واسعة تحديدا في محافظة جنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين، والاعتداءات بالضرب المبرح بحق الفلسطينيين وعائلاتهم، وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 3200، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.