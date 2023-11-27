60 معتقلا الإثنين و3260 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

تركزت عمليات الاعتقال في بلدة بني نعيم قضاء الخليل، وبلدة كفر نعمة قضاء رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: جنين، نابلس، وبيت لحم، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، 60 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

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وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة بني نعيم قضاء الخليل، وبلدة كفر نعمة قضاء رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: جنين، نابلس، وبيت لحم، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، إضافة إلى اعتقال فلسطينيين كرهائن للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 3260، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن جرى استدعائهم واعتقالهم لاحقا.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر الماضي، وشملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى المحررين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.