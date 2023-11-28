3290 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

ورافق ذلك تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، واحتجاز مجموعة من الفلسطينيين كرهائن، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة من بيت لحم، وأسرى محررون، بحسب بيان مشترك صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

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وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة بيت فوريك قضاء نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: طوباس، الخليل، جنين، وبيت لحم، ورام الله.

ورافق ذلك تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، واحتجاز مجموعة من الفلسطينيين كرهائن، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

ولفتت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغت أكثر من 3290، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن جرى استدعائهم واعتقالهم لاحقا.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول الماضي، وشملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.