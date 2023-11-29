الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من الضفة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل بمختلف المناطق بالضفة، حيث عبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، عشرات الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل بمختلف المناطق بالضفة، حيث عبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

من محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من مخيم الجلزون للاجئين شمالي المدينة، وهم: رامي التايه، راجي موسى التايه، شفيق مصاروة، وصالح نوفل.

واعتقلت القوات الشاب عبد الغني جاسر أبو مخو، من بلدة دير جرير قضاء رام الله، أثناء تواجده قرب مخيم قلنديا شمال القدس.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين عقب دهم مخيم عسكر القديم للاجئين، وبلدة برقة.

وأفاد نادي الأسير أن المعتقلين هم: عيسى الزين، ويزن الزين، وزياد الزين، ومحمد أبو سالم، وأحمد أبو سالم، وعلي أبو سالم، بعد أن دهم منازلهم وتفتيشها في مخيم عسكر القديم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عماد وأحمد حسن بزاري، بعد دهم منزلي ذويهما في بلدة برقة شمالي غرب نابلس.

وطالت اعتقالات الاحتلال سمير حميدات السحرية، وابن شقيقه إياد باسم حميدات السحرية، من مخيم عقبة جبر للاجئين في محافظة أريحا، عقب مداهمة منازلهما وتفتيشها.

وفي محافظة جنين، واصلت قوات الاحتلال العدوان العسكري على مدينة ومخيمها، منذ ساعات مساء الثلاثاء، تزامنا مع اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة أسفرت عن 6 إصابات بالرصاص الحي بينها طفلان.

وتعمدت قوات الاحتلال تجريف الشوارع والبنى التحتية، لا سيما القريبة والمحيطة بمخيم جنين ومشافي المدينة. منوها إلى اعتقال الاحتلال لأحدى الجرحى.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن جيش الاحتلال اعتقل المطارد طلال الحصري من مخيم جنين، وهو شقيق الشهيد عبد الله الحصري.

وذكر أن الاحتلال اعتقل من جنين كلا من: والدة الأسيرين نور ومنير سلامة، زوجة هاني أبو الشاكر، بحجة أن نجلها مطارد، ونور الدين منصور ونجله عبد الله، الجريح عبد الله زميرو، والأشقاء بسام وقسام وهمام الحريري، وفضل قاسم الجدعون.

واعتقلت قوات الاحتلال إسلام بسام حوشية، بعد اقتحام بلدة اليامون قضاء جنين ومداهمة منزل ذويه.

ومن محافظة الخليل اعتقلت قوات شابين من المدينة وهما نجيب العويوي وعمران الجمل، بالإضافة لكل من: أسامة الرجوب من قرية الكوم، محمود محمد العواودة من منزله في بلدة المورق، قرب دورا.