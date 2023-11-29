حماس توافق على تمديد الهدنة لأربعة أيام

أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، أن حركة حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام"، فيما يتوقع أن تستمر الهدنة حتى الساعة السابعة من صباح الخميس بعد تمديدها يومين بالأساس.

أبدت حركة حماس موافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة أيام، حيث أبلغت الوسطاء موافقتها على التمديد من أجل إنجاز مراحل أخرى من صفقة التبادل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، أن حركة حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام"، فيما يتوقع أن تستمر الهدنة حتى الساعة السابعة من صباح الخميس بعد تمديدها يومين بالأساس.

وقال المصدر إن "لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح رهائن إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة، خلال هذه الفترة، وذلك ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط".

وخلال المحادثات التي أجريت في قطر بشأن تمديد الهدنة إلى فترة أطول في غزة وإمكانية إجراء صفقة تبادل جديدة، حيث التقى رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، مع الوسطاء القطريين، جرى الاتفاق على خمس فئات من الرهائن سيتم إطلاق سراحهم في صفقات مستقبلية، رغم أنه لم يتم الاتفاق بعد على مثل هذه الصفقات.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الفئات الخمس هي: الرجال الذين تجاوزوا سن التجنيد في الجيش، والنساء المجندات، وجنود في الاحتياط، والرجال في الخدمة النظامية، وجثث الإسرائيليين الذين قتلوا قبل أسرهم أو ماتوا أثناءه.

وفي اليوم السادس من الهدنة التي أتاحت إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المدمر المحاصر، من المتوقع، اليوم الأربعاء إطلاق، سراح رهائن إضافيين محتجزين لدى حماس لقاء الإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ومن المتوقع حصول عملية تبادل جديدة يفترض أن تسمح بالإفراج عن نحو 20 رهينة و60 معتقلا فلسطينيا إضافيا.

وتفرج حماس يوميا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ الجمعة عن 10 رهائن من النساء والأطفال ممن احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مقابل إفراج إسرائيل عن ثلاثة أضعاف هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال والشبان دون 19 عاما.

وأُفرج مساء الثلاثاء عن 10 رهائن إسرائيليين بالإضافة إلى تايلانديين خارج اتفاق التبادل، فيما أطلقت إسرائيل سراح 30 أسيرا وأسيرة فلسطينيين.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الحكومة تلقت قائمة رهائن تعتزم حماس الإفراج عنهم، اليوم الأربعاء، من غير أن يصدر أي تأكيد رسمي لذلك.

وسمح اتفاق الهدنة الذي تم التفاوض عليه بوساطة قطرية وبدعم من مصر والولايات المتحدة بالإفراج حتى الآن عن 60 رهينة محتجزين في قطاع غزة و180 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وأفرج كذلك عن 21 رهينة آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب لكن خارج إطار الاتفاق.