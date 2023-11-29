3325 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

يواصل الاحتلال ومنذ مساء أمس، يواصل اقتحام مخيم جنين، وينفذ عمليات تحقيق ميداني مع العشرات من الفلسطينيين، إلى جانب الاقتحامات المستمرة لمنازل الفلسطينيين، يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة، ولم يتسن التأكد ممن أبقى الاحتلال على اعتقالهم حتى الآن.

قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الأربعاء، 35 فلسطينيا على الأقل.

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يأتي ذلك، فيما يواصل الاحتلال ومنذ مساء أمس، اقتحام مخيم جنين، وينفذ عمليات تحقيق ميداني مع العشرات من الفلسطينيين، إلى جانب الاقتحامات المستمرة لمنازل الفلسطينيين، يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة، ولم يتسن التأكد ممن أبقى الاحتلال على اعتقالهم حتى الآن.

ولفتت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أن من بين المعتقلين الطفل كريم غوانمة (12 عاماً) من مخيم الجلزون، وبحسب رواية عائلته: أتصل ضابط المخابرات بوالده وأخبره أن عليه إحضار كريم لتحقيق، أو سيقومون هم بأخذه، ولاحقا قام والده بتسليمه عند حاجز "بيت إيل" العسكري، وهو شقيق لأربعة أسرى في سجون الاحتلال.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 3325، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.