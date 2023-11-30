تخللتها مواجهات واشتباكات: حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال لعدد من المناطق بالضفة وتنفيذها عمليات دهم واعتقال واسعة.وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين.

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واندلعت في ساعات الفجر مواجهات واشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال لعدد من المناطق بالضفة وتنفيذها عمليات دهم واعتقال واسعة.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وخلال المداهمات اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاث بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم طولكرم معززة بعشرات الآليات العسكرية، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين تخللها تفجير عبوات ناسفة بمركبات الاحتلال.

وحاصرت قوات الاحتلال مستشفى ثابت ثابت الحكومي، وطوقت مخيم طولكرم، وباشرت جرافاتها تجريف الشوارع في حارة البلاونة بمخيم طولكرم وتدمير البنية التحتية فيها.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مدينة طولكرم ومخيمها وضاحيتي إكتابا وشويكة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وحولت بعضها إلى ثكنات عسكرية للقناصة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب معن الشريف من منطقة إسكان المعلمين بالمدينة، بعد الاعتداء عليه بالضرب، كما اعتقلت الشاب بسام نعالوة من ضاحية شويكة، من أمام المستشفى الحكومي.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طوباس، ونفذت حملة مداهمات اعتقلت خلالها ثلاثة مواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من القيادي بحركة حماس المحرر فازع صوافطة، والأسير المحرر أشرف دراغمة، وأحمد فخري دراغمة عضو مجلس بلدية طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وانتشرت في عدد من أحيائها، وشنت حملات دهم لمنازل الفلسطينيين، وسط اشتباكات مع المسلحين في حي كفر سابا.

واعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين من محافظة بيت لحم. وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مصعب طه العروج من منطقة العروج شرقا، وحمودة ياسين أبو سرور من مخيم عايدة شمالا، وعلي أحمد طقاطقة، وأحمد حسين طقاطقة، وجعفر محمود طقاطقة ونجله علي، وأسامة محمد طقاطقة، وعلي أحمد طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وداهمت قوات الاحتلال وفتشت وعبثت بمحتويات عدد كبير من منازل الفلسطينيين في بيت فجار

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 30 فلسطينيا من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، واعتدت بالضرب على الأهالي وحطمت محتويات المنازل التي اقتحمتها.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت كلا من: ثائر محمد الجعبري، ومالك عبد العليم الجعبري، وإبراهيم نمر الجعبري، من حارة الجعبري بالمنطقة الجنوبية، وشادي غنيمات، ونجله محمود، ومحمد محمود مصطفى اغنيمات، وشقيقه أحمد، وصالح جبريل أبو فارة، من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين يحيى جمال أبو الجدايل من بلدة السموع، وماهر عبد الله مسالمة من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.