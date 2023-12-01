غزة: معلّم لم يتخلّ عن أطفال نازحين حرمتهم الحرب من الدراسة

يعيش النازحون في مدراس القطاع المكتظ (2.3 مليون نسمة) تحت ظروف قاسية للغاية تفتقر لأدنى مقومات الحياة، بعد أن قطعت إسرائيل في حربها المتواصلة كافة الإمدادات من كهرباء وماء ووقود وعلاج وغذاء...

يقوم المعلّم طارق العنابي في قطاع غزّة، بجمع الأطفال في إحدى المدارس التي استقبلت النازحين القادمين من شمالي قطاع غزّة، ويقدّم لهم دروسًا باللغة الإنجليزيّة.

العنابي (25 عاما) يبذل جهده متطوعًا "بهدف الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية وتحسين مستوى الأطفال" المتعطلين عن الدراسة جراء الأوضاع الصعبة التي فرضتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما يقول لمراسل الأناضول.

ونزح مئات الآلاف من شمال القطاع إلى وسطه وجنوبه جراء الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والتسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق مصادر فلسطينية وأممية.

يضيف المعلم الفلسطيني قائلا: "كنتُ معلما في قطاع غزة - في حي الزيتون تحديدًا - إلا أن المدرسة دُمرت بشكل شبه كامل خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع".

ويتابع: "السكان الذين نزحوا من المناطق الشمالية ومدينة غزة اضطروا للانتقال إلى الجنوب، ونحن نعمل بجهد شخصي طوعي لنرفع المستوى التعليمي للطلاب، ونحاول مساعدتهم باللغة الإنجليزية كي يبقوا مستمرين في العملية التعليمية".

المعلم طارق العنابي مع الأطفال

وقام العنابي بتوزيع ألواح خشبية صغيرة وبعض الطباشير على الطلاب، بعد أن أجلسهم في ساحة مدرسة "طه حسين" بمدينة رفح جنوب القطاع، لتقديم الدروس لهم مجانا.

يقول: "قمنا بتوزيع ألواح صغيرة وطباشير ليكتب عليها الطلاب، بهدف توجيه طاقتهم وتخفيف الضغط عن أنفسهم قليلاً، وليتمكنوا من نقل صوتهم القوي إلى العالم الخارجي".

ويحذر العنابي من أنه "إذا استمر الطلاب في الانقطاع عن التعليم فسوف يتعرضون لنسيان ما تعلموه، لذلك نعمل بكل جهد لضمان استمراريتهم في التعليم، كي تبقى المعلومات التي اكتسبوها حاضرة في ذهنهم".

بيئة غير مناسبة.

ونظرا لامتلاء الصفوف المدرسية بالنازحين القادمين من مناطق متعددة، قرر العنابي تدريس الطلاب في الهواء الطلق بفناء المدرسة.

ويوضح قائلاً: "قررت استخدام ساحة المدرسة لتدريس الطلاب، فالصفوف ممتلئة بالسكان ولا يوجد مكان آخر متاح لتقديم الدروس بشكل فعّال".

ويستدرك بالقول: "الظروف البيئية غير مهيأة وغير صالحة لعملية التدريس، لكن هذا هو الموجود ونقوم بما نستطيع فعله".

ويعيش النازحون في مدراس القطاع المكتظ (2.3 مليون نسمة) تحت ظروف قاسية للغاية تفتقر لأدنى مقومات الحياة، بعد أن قطعت إسرائيل في حربها المتواصلة كافة الإمدادات من كهرباء وماء ووقود وعلاج وغذاء.