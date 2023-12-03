"يونيسف": لا يمكننا السماح باستمرار الحرب على أطفال غزّة

يمثّل الأطفال الجزء الأكبر من ضحايا الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة، إذ بلغ عدد القتلى منهم أكثر من 6 آلاف طفل، حسب المكتب الإعلاميّ الحكوميّ بغزّة...

آثار الدمار في غزة إثر القصف الإسرائيلي (Getty)

قال متحدّث منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة "يونيسف" جيمس إلدر، الأحد، "بكلّ ضمير حيّ، لا يمكننا أن نسمح باستمرار هذه الحرب على أطفال قطاع غزّة".

جاء ذلك في مقطع مصوّر نشره إلدر، على حساب المنظّمة عبر منصّة "إكس"، على هامش زيارة يجريها لمستشفى ناصر الطبّيّ، بمدينة خان يونس، جنوبيّ قطاع غزّة.

وأضاف متحدّث "يونيسف"، "لا يمكننا، بكلّ ضمير حيّ، أن نسمح باستمرار هذه الحرب على الأطفال".

وأردف "تعرّفوا على أحمد، الطفل الغزيّ البالغ من العمر ثلاث سنوات، الّذي فقد قدمه، إنّه رمز مفجع للأرواح البريئة المتضرّرة".

وشدّد متحدّث "يونيسف"، على أنّه "يجب أن يتوقّف هذا"، في إشارة إلى "الحرب على الأطفال".

ويمثّل الأطفال الجزء الأكبر من ضحايا الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة، إذ بلغ عدد القتلى منهم أكثر من 6 آلاف طفل، حسب المكتب الإعلاميّ الحكوميّ بغزّة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة، تخلّلتها هدنة لـ7 أيّام، خلّفت 15 ألفًا و523 قتيلًا فلسطينيًّا، و41 ألفًا و316 جريحًا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتيّة و"كارثة إنسانيّة غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسميّة فلسطينيّة وأمميّة.