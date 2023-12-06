شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم

ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العام إلى 471 شهيدا، بينهم 262 شهيدا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

استشهاد الشاب أحمد نظمي غانم (30 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في طولكرم قبل نحو أسبوع، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء.

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يشار إلى أن شابا وطفلا قد استشهدا صباح اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، وهما: معاذ إبراهيم زهران (23 عاما)، وعبد الرحمن عماد خالد بني عودة (16 عاما).

وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العام إلى 471 شهيدا، بينهم 262 شهيدا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.