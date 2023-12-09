مسؤولة أُممية: عملت 20 عاما بحالات الطوارئ.. "لا شيء يُقارن بما رأيته وسمعته بغزة"

أشارت فلايشر، إلى أنها عملت في حالات الطوارئ لـ20 عامًا، "لكن لا شيء يقارن بما رأيتهُ أو سمعتهُ أو شعرتُ به في غزة اليوم".

قالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية في برنامج الأغذية العالمي، كورين فلايشر، السبت، إن "السبيل الوحيد لإبعاد خطر المجاعة في غزة وقف إطلاق النار لإتاحة نفاذ الغذاء على نطاق واسع".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

جاء ذلك في تدوينة نشرها برنامج الأغذية العالمي، على حسابه عبر منصة "إكس"، على هامش الزيارة التي تجريها فلايشر، لقطاع غزة.

وأشارت فلايشر، إلى أنها عملت في حالات الطوارئ لـ20 عامًا، "لكن لا شيء يقارن بما رأيتهُ أو سمعتهُ أو شعرتُ به في غزة اليوم".

ولفتت إلى أن "سكان غزة يواجهون اليأس والخوف والجوع وخطر المجاعة".

وشددت فلايشر، على أن "العائلات في غزة ضائعة في كل مكان".

والجمعة، دخلت فلايشر، رفقة نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، وممثل البرنامج في فلسطين سامر عبد الجابر، عبر معبر رفح إلى غزة للقاء موظفي برنامج الأغذية العالمي، وأصحاب المتاجر المحليين، والفلسطينيين المتضررين من الصراع المستمر، وفق بيان للمنظمة نشرته في وقت سابق، السبت.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.