3730 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في عدة مناطق، يرافقها إعدامات ميدانية، وحملات اعتقال وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد، 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتاة من نابلس، وأسرى محررون.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة طوباس والتي طالت 13 فلسطينيا، رافقها عملية اقتحام واسعة، وتوزعت بقية عمليات الاعتقال على محافظات: الخليل، وبيت لحم، ونابلس، ورام الله، والقدس، وذلك بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في عدة مناطق، يرافقها إعدامات ميدانية، وحملات اعتقال وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

إضافة إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغت نحو 3730، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.