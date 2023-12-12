اقتحامات واعتقالات وإصابات باشتباكات بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشعرات من الفلسطينيين في الضفة، حيث اقتدتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين، فيما بلغ عن إصابات جراء اشتباكات متقطعة في بعض المناطق.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشعرات من الفلسطينيين في الضفة، حيث اقتدتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وشنت قوات الاحتلال عمليات اقتحامات لمنازل الفلسطينيين وسط تخريب متعمد للبنية التحتية وتدمير الممتلكات، وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات: جنين، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم، والقدس،

في مدينة جنين، اقتحمت عشرات الآليات العسكرية ترافقها جرافات، وشرعت بعمليات تخريب للشوارع وممتلكات المواطنين، وعبثت في المحال التجارية وحطمت واجهاتها، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع المسلحين.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، واعتقلت الشاب أحمد النبريصي بعد مداهمة منزله في مخيم عسكر، وسامي عمار القني من منزله في كفر قليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت مخيم عسكر من محاور عدة، وأغلقت كافة مداخله. واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وعدد من الشبان في المخيم.

وفي محافظة رام الله، نفذت قوات الاحتلال، عمليات اعتقال في بلدة سلواد طالت 13 فلسطينيا من بينهم نساء، ينما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت زوجة المبعد إلى غزة ياسر حسن، وزوجة الأسير أمجد النجار، ووالدة الأسيرين معاذ ونعمان النجار خلال حملة اعتقالات واسعة في البلدة.

وفي بلدة عقابا قرب طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زيد عبد الكريم غنام، وخالد أحمد أبو حمد للضغط على نجله أحمد لتسليم نفسه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس، وأغلقت الطرق بشكل كامل ومنعت الطلاب من الوصول لمدارسهم، وهدمت منشأة زراعية لعائلة محمد حلوة الرفاعي.