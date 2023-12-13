إسماعيل هنية: أي ترتيبات في غزة دون حماس "وهم وسراب"

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في خطاب متفلز، مساء الأربعاء، إن أي ترتيبات في قطاع غزة دون حماس هي "وهم وسراب". ورأى أن ترتيب البيت الفلسطيني يتبعه مسار سياسي يضمن حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن أي ترتيبات في غزة دون حماس لن تنجح واعتبر أنها "وهم وسراب"، مساء الأربعاء، مشددا على أن أن الحركة "منفتحة على نقاش أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان وتفتح الباب على ترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة والقطاع".

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جاء ذلك في خطاب متلفز لهنية، أكد فيه أن الحركة "منقتحة على نقاش أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان وتفتح الباب على ترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة والقطاع، وصولا إلى المسار السياسي الذي يؤمن حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

ودعا هنية الدول العربية إلى استخدام كل الخيارات لوقف الحرب الإسرائيلية، التي قال إنها "تهدف لخلخلة الأمن القومي العربي". كما أضاف مناشدًا الدول العربية لاستخدام كل الخيارات لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، ودعا "شعوب الأمة العربية والإسلامية لتوسيع مساحة فعلها بما يتناسب مع حجم العدوان"

وأكد أن "الشعب الفلسطيني ومقاومته لا يزالان يقدمان صورة مشرقة بالنضال والصمود الأسطوري"، وقال إن "معركة طوفان الأقصى كانت ضربة مدوية للاحتلال هزت كيانه وقيادته العسكرية والسياسية".

وأشار إلى أن "الصمود الأسطوري والمقاومة أنشآ تفاعلات لها ما بعدها وباتت تحالفات العدو على المحك"، مضيفًا أن "بطولات كتائب القسام والمقاومة تتجلى وتوقع في العدو خسائر فادحة وآخرها كان في الشجاعية وجباليا".

وفي الوقت نفسه لفت إلى أن "كل معاناة ستبقى محفورة في ذاكرتنا ولا يمكن نسيانها أو التسامح مع مرتكبيها". ولفت هنية إلى أنهم في الحركة يبذلون "مع الجميع بما في ذلك المؤسسات الدولية جهودًا مكثفة للإسراع في إغاثة شعبنا والتخفيف من معاناته"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده كان وما زال هدفًا للاحتلال.

وأردف هنية في هذا السياق، أنهم شهدوا "أخيرًا مواقف غربية لافتة بشأن العدوان على غزة سيكون لها تأثيراتها على المدى القريب والبعيد". وقدّر هنية هنا "مواقف الأمين العام للأمم المتحدة ونثمن رسالته لمجلس الأمن". كما رحب بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على وقف إطلاق النار بأغلبية ساحقة.

وكشف أنهم في حركة المقاومة الإسلامية "على يقين أن العدوان الغاشم سوف ينتهي وستبقى المقاومة حارسًا أمينًا". وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس أن الحركة منفتحة "على نقاش أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان وترتيب البيت الفلسطيني".