الحرب على غزة: غارات مكثفة ومعارك محتدمة في محاور التوغل

تتفاقم الكارثة الإنسانية، حيث يعيش أهالي القطاع أوضاعا مأساوية في ظل عدم وجود أماكن آمنة يلوذون إليها ولا دواء ولا ماء ولا غيرهما من أبسط مقومات الحياة.

واصل الطيران الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، غاراته على مناطق مختلفة في قطاع غزة، فيما وقت جددت المدفعية قصفها للمناطق السكنية ومحيط مراكز الإيواء، ما تسبب باستشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح متفاوتة.

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وتحتدم المعارك البرية في اليوم الـ 69 للحرب على غزة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي في عدة محاور، وسط الغارات والأحزمة النارية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع.

وتتفاقم الكارثة الإنسانية، حيث يعيش أهالي القطاع أوضاعا مأساوية في ظل عدم وجود أماكن آمنة يلوذون إليها ولا دواء ولا ماء ولا غيرهما من أبسط مقومات الحياة.

وحيال هذه الكارثة الإنسانية، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، من المزيد من النزوح في منطقة الشرق الأوسط بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى نزوح 85 % من سكان غزة داخليا.

يأتي ذلك، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية إلى 18205 والمصابين إلى 49645 منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.