القسام ردا على إعلان إسرائيل اكتشاف نفق كبير بغزة: وصلتم متأخرين

كتائب القسام ترد على إعلان الاحتلال بشأن اكتشاف "نفق كبير" للمقاومة في قطاع غزة؛ القسام يؤكد إلى أن "المهمة أنجزت"، ولوّحت إلى أنه جرى استخدامه خلال عمليات السيطرة على مواقع الاحتلال العسكرية في إيرز، خلال "طوفان الأقصى".

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو ردا على إعلان الجيش الإسرائيلي اكتشاف نفق للمقاومة في قطاع غزة.

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ويظهر في الفيديو، الذي تضمن رسالة من القسام للجيش الإسرائيلي جاء فيها: "وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت"، مقاطع من اكتشاف الجيش للنفق وتجول وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، فيه.

وتتابعت في مقطع الفيديو بعد ذلك مشاهد من عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام في المواقع العسكرية والبلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

وتضمنت المشاهد عمليات تفجير ضد قوات إسرائيلية واختطاف جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية بقذائف مضادة للدروع، في إشارة إلى أن المهمة التي كان هذا النفق مخصص لها "قد أنجزت".

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، اكتشاف نفق شمالي قطاع غزة، بطول 4 كيلومترات، وبأبواب صلبة تم تصميمها لمنع دخول القوات الإسرائيلية.

كتائب القسام تنشر عبر حسابها على تلغرام فيديو بعنوان "وصلتم متأخرين المهمة أنجزت" pic.twitter.com/IQYqvPqigf — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 18, 2023

وقال الجيش الإسرائيليإنه قام "بعمليات استكشافية في النفق، وكشف أكثر من 4 كيلومترات من مساره، والذي يصل أقصى عمق له إلى حوالي 50 مترا".

وأضاف: "تقع أقرب فتحة للنفق على بعد حوالي 400 متر من معبر إيرز (بيت حانون) شمال قطاع غزة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "يتفرع مسار النفق إلى عدة فروع وخطوط جانبية، تشكل بحد ذاتها شبكة واسعة ومتشعبة من الأنفاق".

وعن محتويات النفق، قال الجيش: "يحتوي المسار على البنى التحتية للصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والهواتف، بالإضافة إلى الأبواب الصلبة التي تم تصميمها لمنع دخول قوات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "يسمح النفق بحركة المركبات داخله، وقد عُثر فيه على العديد من الوسائل القتالية التابعة لمنظمة حماس".

وتعتبر شبكة الأنفاق في قطاع غزة، إحدى الوسائل المعقدة التي تعيق تقدم القوات الإسرائيلية المتوغلة، حيث لوحت إسرائيل بإغراقها بمياه البحر.