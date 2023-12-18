فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
18/12/2023 - 19:24

مسؤول أمميّ: ثمّة حاجة لإنشاء محكمة خاصّة للمساءلة بالحرب على غزة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: "لا مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة أكثر دقة منه في الشمال، وهذا مخيب للآمال".

مسؤول أمميّ: ثمّة حاجة لإنشاء محكمة خاصّة للمساءلة بالحرب على غزة

مدفعية الجيش الإسرائيليّ تقصف بغزة (Getty Images)

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اليوم الإثنين، إن "الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب قطاع غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة".

وأضاف غريفيث في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "لا مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة أكثر دقة منه في الشمال، وهذا مخيب للآمال".

وتابع: "لقد وعدونا (الجانب الإسرائيلي) بهذا (تجنب قصف المدنيين)، ولقد بذل الأميركيون الكثير من الدبلوماسية بهذا الشأن، وحقيقة الأمر أننا لم نشاهد ذلك مطلقا في الجنوب، بل على العكس من ذلك، فقد شهدنا تنامي القصف".

وأكد المسؤول الأممي أن "عدد وفيات الأمراض في غزة أضعاف العدد الناجم عن القصف".

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وحول حصيلة قتلى غزة الفعلية، أوضح غريفيث: "عندما يبدأ الحفر تحت الأنقاض، تتغير الإحصائيات بشكل جذري، فمثلا في حالة زلزال تركيا الذي وقع في شباط/ فبراير الماضي، تضاعف عدد القتلى بمجرد بدء الحفر تحت الأنقاض".

واختتم حديثه بالقول إن "الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة".

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