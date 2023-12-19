4605 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات: قلقيلية، رام الله، جنين، وأريحا، وسلفيت.

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وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، بالإضافة إلى تفجير منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل من عقربا قضاء نابلس.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من 4605، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

واعتقل الاحتلال كلا من عاهد يوسف غنيمات من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، ومحمد، وعبد المجيد ورامي محمود عاشور، ومحمد مصباح زيدات من بلدة بني نعيم، ووعد جمال البدوي، ومحمود عصام البدوي، من مخيم الفوار، وثائر الهريني من بلدة يطا.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجد البرغوثي من حي المصايف، وأمير إلياس صايج من بلدة بيرزيت.

ومن القدس، اعتقل جيش الاحتلال الشاب عمار ياسر مطير من حارة سريس في مخيم قلنديا شمالا.

أما من قلقيلية، فاعتقل الاحتلال كلا من: قصي عدنان جمعة، وخالد مراد برهم، وعروة مروان علي، من بلدة كفر قدوم، والشاب صائب مرداوي، أثناء مروره بحاجز عسكري على طريق رام الله.

ومن سلفيت، اعتقل كلا من: نادي بهجت عاصي، وداعي بهجت عاصي، وأمين أيمن مرعي، وأحمد ياسين همام مرعي، وقسام أيوب مرعي من بلدة قراوة بني حسان.

ومن نابلس، اعتقل الاحتلال عبيدة أوس بني فضل، وعلاء سعود طه، من بلدة عقربا جنوبا.

ومن أريحا، اعتقل الاحتلال الشاب معتصم فراس عبد الجليل عمرو من حي كتف الواد بالمدينة.

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