الحرب على غزة: معارك محتدمة وحصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي المعلنة ترتفع إلى 469

أمرت إسرائيل بإخلاء منطقة واسعة في كبرى مدن جنوب قطاع غزة خانيونس بينما تتواصل الجهود، اليوم الخميس، للتوصل إلى هدنة في الحرب المستمرة على غزة من أجل التوصل إلى صفقة تبادل جديدة.

شن الطيران الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، سلسلة غارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق مأهولة في جباليا وخانيونس، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

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ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 76، وساط معارك ضارية واشتباكات عنيفة في محاور التوغل البري بعدة مناطق، ما كبد الجيش الإسرائيلي المزيد من الضحايا بصفوف جنوده بين قتيل وجريح.

وأمرت إسرائيل بإخلاء منطقة واسعة في كبرى مدن جنوب قطاع غزة خانيونس بينما تتواصل الجهود، اليوم الخميس، للتوصل إلى هدنة في الحرب المستمرة على غزة من أجل التوصل إلى صفقة تبادل جديدة.

وسببت الحرب الإسرائيلية دمارا هائلا في غزة حيث خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة ونزوح 1,9 مليون شخص، أو 85 بالمئة من السكان من منازلهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن مقتل ضابطين وجندي وإصابة 8 بجروح خطيرة في معارك في معارك جنوبي القطاع، مما يرفع عدد قتلاه المعلن عنهم منذ بدء العملية البرية في غزة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 142، بينما بلغت الحصيلة الكلية منذ بدء الحرب 469 قتيلا.