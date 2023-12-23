شمال القطاع: اشتباكات وانسحاب محدود للاحتلال

"تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال على الأطراف الغربية لمنطقة جباليا البلد وتحديدًا في منطقة الجرن وسط قصف مدفعي وجوي كثيف"

- تراجعت الآليات العسكرية للاحتلال من منطقة "تل الزعتر" في شمالي القطاع

- جثامين لعشرات الشهداء متحللة بمنطقة "تل الزعتر"

- اشتباكات في الأطراف الغربية لمنطقة "جباليا البلد" (شمال قطاع غزة)

- دبابات الاحتلال تواصل حصار مركز طبي ومستشفى بجباليا

- قصف متواصل يستهدف جميع مناطق القطاع

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

تراجعت آليات الاحتلال العسكرية من منطقة "تل الزعتر" شمالي قطاع غزة، فيما تخوض اشتباكات ضارية مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية على الأطراف الغربية لمنطقة "جباليا البلد" في محاولة للتوغل في عمق المنطقة، في الوقت الذي يتواصل القصف الإسرائيلي في جميع أنحاء القطاع.

تراجع محدود و"فاجعة"

تقرير لوكالة "الأناضول"، اليوم السبت، ينقل عن شهود عيان أنه تم العثور على عشرات الجثامين لفلسطينيين بعضهم نساء وأطفال ملقاة بالطرقات بعد أن قتلتهم القوات الإسرائيلية بالقذائف وصواريخ الطائرات المسيرة والقنص بالرصاص الحي قبل أن "تنسحب" الآليات العسكرية الإسرائيلية من منطقة تل الزعتر ومحيط المستشفى الإندونيسي في جباليا، خلال الليلة الماضية.

كما تبين بعد الانسحاب الإسرائيلي أنه قام بعمليات تجريف واسعة في محيط وساحات المستشفى الإندونيسي، كما ذكر الشهود.

اشتباكات ضارية

وعلى الجانب الجنوبي لبلدة جباليا تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلية على الأطراف الغربية لمنطقة "جباليا البلد" وتحديدًا في منطقة "الجرن" وسط قصف مدفعي وجوي كثيف يشنه الجيش، وفق الشهود ومصادر محلية، ويتركز على منطقة "الجرن" وسط تعطل لجميع الاتصالات والإنترنت بالمنطقة.

ويعتمد الصحفيون وبعض الفلسطينيين في المناطق التي تنقطع فيها الاتصالات والإنترنت على خطوط اتصالات خلوية إسرائيلية أو دولية ليتمكنوا عبرها من الاتصال بشبكة الإنترنت.

وفي الشمال أيضًا، يواصل جنود وآليات جيش الاحتلال حصار مركز طبي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا ومستشفى العودة في البلدة نفسها.

وفي الغضون، قصفت طائرات الاحتلال الحربية محطة "النيل" لتحلية المياه وهي آخر محطة للمياه مازالت تعمل في مناطق شمالي القطاع.

نقاط التوغل بالشمال وغزة

ويتابع التقرير: "في مناطق الشمال عمومًا تواصل الدبابات الإسرائيلية التمركز في محاور التوغل ذاتها باستثناء التراجع من منطقة "تل الزعتر"، حيث تتواجد في مناطق التوام والكرامة والمخابرات والأمن العام وشارع "الرشيد" (شمالي غرب القطاع) ودوار أبو شرخ وصولا لحي الصفطاوي (شمال وسط)".

غزة المدينة

وعلى صعيد مدينة غزة، تواصل الآليات المدفعية قصف الأجزاء الشرقية من حي الشجاعية إضافة لشن غارات جوية على حي الشيخ رضوان ومناطق متفرقة أخرى من المدينة.

وتتمركز الآليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، بحسب التقرير، على امتداد شارع "الرشيد" (على شاطئ البحر) وفي شارع أحمد عرابي وحيي الشيخ عجلين وتل الهوى وشارع 10 (جنوبي غرب المدينة) والأطراف الغربية والشمالية لمخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين إضافة للأطراف الشمالية لشارع النصر وحي الشيخ رضوان (شمالي غرب) إضافة للأطراف الشمالية من شارعي الجلاء واليرموك (شمال وسط).

كما تتوغل آليات الاحتلال في منطقة شارع النفق والسنافور في حي التفاح وشرقي حيي الشجاعية والزيتون وجنوبي حي الزيتون أيضًا وصولاً إلى بلدة جحر الديك (جنوب شرق) وبلدتي الزهراء والمغراقة (جنوب غرب)، حسب شهود عيان ومصادر محلية وأمنية فلسطينية.

وسط وجنوبي القطاع

وبمناطق وسط القطاع، سقط عدد من الشهداء والجرحى في استهداف منزل غربي مدينة دير البلح، فيما شنت الطائرات الحربية غارات مكثفة على بلدتي الزهراء والمغراقة، وفق ما أفادت مصادر طبية.

وفي محور جنوبي القطاع، تواصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق شرقي ووسط مدينة خانيونس بالوقت الذي تشن فيه الطائرات الحربية غارات على شمالي المدينة.

إلى ذلك، ينقل التقرير عن مصادر طبية فلسطينية، أن "نحو 50 شهيدًا وعشرات الجرحى وصولوا إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس جراء قصف للمدينة خلال ساعات الليل وصباح اليوم السبت".

من جهة أخرى، يتابع، "حافظت القوات البرية الإسرائيلية على مناطق توغلها في خانيونس حيث تتواجد في بلدات بني سهيلا وخزاعة والقرارة (شرق) وأطراف منطقة الشيخ ناصر والسطر الشرقي والغربي ومنطقتي الكتيبة والمحطة وشارع ٥، في وسط وشمالي المدينة".

وفي هذه الأثناء، تواصل الطائرات الحربية والآليات المدفعية قصفها على مناطق متفرقة بمدينة رفح، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وفق شهود عيان ومصادر طبية.