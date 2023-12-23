100 صحافي وصحافية استشهدوا في غزة منذ بدء الحرب

ارتفعت حصيلة الشهداء الصحافيين والصحافيات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 100، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد صحافي اليوم في حي الشجاعية.

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وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن "حصيلة الشهداء الصحافيين ارتفعت إلى 100 صحافي وصحافية منذ بدء الحرب الوحشية على القطاع، بعد ارتقاء الصحافي الشهيد محمد أبو هويدي في قصف للاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

والشهداء الصحافيون هم: محمد الصالحي، إبراهيم لافي، محمد جرغون، أسعد شملخ، سعيد الطويل، هشام النواجحة، محمد أبو رزق، عائد النجار، محمد أبو مطر، رجب النقيب، أحمد شهاب، عبد الرحمن شهاب، حسام مبارك، هاني المدهون، عصام بهار، محمد بعلوشة، عبد الهادي حبيب، علي نسمان، أنس أبو شمالة، سميح النادي، خليل أبو عاذرة، محمود أبو ظريفة، محمد علي، إيمان العقيلي، محمد لبد، محمد الشوربجي، رشدي السراج، محمد الحسني، سائد حلبي، جمال الفقعاوي، أحمد أبو مهادي، ياسر أبو ناموس، سلمى مخيمر، دعاء شرف، سلام ميمة، ماجد كشكو، عماد الوحيدي، حذيفة النجار، نظمي النديم، مجد عرندس، إياد مطر، محمد البياري، محمد أبو حطب، زاهر الأفغاني، مصطفى النقيب، هيثم حرارة، محمد الجاجة، يحيى أبو منيع، محمد أبو حصيرة، محمود مطر، أحمد القرا، موسى البرش، أحمد فطيمة، يعقوب البرش، عمرو أبو حية، مصطفى الصواف، عبد الحليم عوض، ساري منصور، حسونة إسليم، بلال جاد الله، علاء النمر، آيات خضورة، محمد الزق، عاصم البرش، محمد عياش، مصطفى بكير، أمل زهد، مصعب عاشور، نادر النزلي، جمال هنية، عبد الله درويش، منتصر الصواف، مروان الصواف، أدهم حسونة، محمد فرج الله، حذيفة لولو، حسان فرج الله، شيماء الجزار، محمود سالم، عبد الحميد القريناوي، حمادة اليازجي، حسام عمار، عُلا عطا الله، دعاء الجبور، نرمين قواس، محمد أبو سمرة، عبد الكريم عودة، أحمد أبو عبسة، حنان عياد، سامر أبو دقة، رامي بدير، عاصم كمال موسى، علي عاشور، مشعل شهوان، حنين القطشان، عبد الله علوان، عادل زعرب، علاء أبو معمر، محمد خليفة ومحمد أبو هويدي.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20 ألفا و258 شهيدا و53 ألفا و688 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.