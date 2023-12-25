اقتحامات واعتقالات وإصابات باشتباكات بالضفة

تركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات نابلس، وجنين، وطوباس، والخليل، وأريحا، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة أصيب خلالها 5 شبان بالرص الحي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المدمع.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات متفاوتة.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات نابلس، وجنين، وطوباس، والخليل، وأريحا، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة أصيب خلالها 5 شبان بالرص الحي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المدمع.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية مخيم بلاطة شرقي نابلس، وقامت بأعمال تجريف عند مدخل المخيم.

واشتبك مسلحون مع قوات الاحتلال مطلقين باتجاهها الرصاص، حيث فجروا فيها عددا من العبوات الناسفة محلية الصنع.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية برقة، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وعبث بمحتوياتها، واعتقلت عددا من الشبان.

وفي محافظة حنين دوت صافرات الإنذار في جنين ومخيمها عقب اقتحام آليات الاحتلال للمدينة واتجاهها نحو المخيم، وأطلق مسلحون النار تجاه قوات الاحتلال ودارت اشتباكات مسلحة في ساحة المخيم.

وانتشرت قوات الاحتلال في عدة أحياء داخل مخيم جنين وفي محيطه، وحاصرت مستشفى ابن سينا، وداهمت عدة منازل وفتشتها.

وتعرضت قوات الاحتلال للاستهداف بإطلاق نار من مسلحين خلال اقتحامها بلدة ميثلون جنوب جنين.

وداهمت قوات الاحتلال صالة رياضية في قرية الجلمة شمال جنين، واعتقلت من داخلها كلا من الشبان: باسل البظ، ومحمد زكارنة، ويوسف الخالدي، وأحمد صادق أبو فرحة، وعبد العزيز مراد أبو فرحة، ومحمد فادي، ويوسف عيسى أبو النصر، وربيع يوسف أبو فرحة، وأحمد حسام أبو فرحة.

ودارت مواجهات واشتباكات وإطلاق نار كثيف خلال اقتحام الاحتلال بلدة عقابا قضاء طوباس، كما تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار عند مدخل مدينة طوباس.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر في طوباس مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر، ونقلتها إلى المستشفى التركي.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في عقابا، واعتقلت الشاب مؤمن عبد الكريم غنام، كما اعتقلت والد الشاب أحمد خالد أبو حمد للضغط عليه لتسليم نفسه.

وفي محافظة أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر، واعتقلت الشاب عمر الحناوي، وهو شقيق الشهيد محمد الحناوي، والشاب محمد السحرية، بعد مداهمة منزليهما.

وداهمت مقر اللجنة الشعبية بمخيم عين السلطان في أريحا، ونفذت فيه أعمال تفتيش وتخريب لمحتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال المدرس رائد الأطرش بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل.

وفي محافظة الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سعير.

وذكرت جمعية الهلال الحمر أن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابة بالرصاص الحي في اليد والفخذ لشاب من سعير.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في سعير، وفتشتها وحطمت محتوياتها.