وفد من حماس إلى القاهرة الجمعة لبحث عرض الوساطة المصرية

يتوجه وفد من حماس إلى القاهرة، الجمعة، لتقديم "ملاحظات" الحركة على العرض المصري للوساطة بينها وبين إسرائيل، فيما أكدت القاهرة أنها تنتظر رد الأطراف المعنية على مقترحها الذي يتضمن "3 مراحل متتالية تنتهي بوقف إطلاق النار" في غزة.

أكدت السلطات المصرية، اليوم الخميس، أن القاهرة لا تزال تنتظر رد حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مقترح الوساطة الذي قدمته ويتضمن ثلاث مراحل تنتهي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما يتوجه وفد من حماس إلى العاصمة المصرية، يوم غد الجمعة، لتقديم "ملاحظات" على المبادرة المصرية، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الحركة (لم تسمه).

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وكانت المبادرة المصرية قد طرحت الأسبوع الماضي على مسؤولين من حركتَي حماس والجهاد الإسلامي، خلال زيارات قام بها قادة من الحركتين للقاهرة. فيما أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في بيان، أن "مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي من الأطراف المعنية".

وأضاف رئيس الهيئة التابعة لرئاسة الجمهورية المصرية، أنه "عند ورود الردود من الأطراف المعنية، ستتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وإعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي". وتابع أن مصر طرحت المقترح "لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية سعيا لوقف العدوان على غزة وإعادة الاستقرار للمنطقة".

ونقلت "فرانس برس" عن مصادر مقربة من حماس، أن المبادرة المصرية التي تشمل ثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى في سجون الاحتلال، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف الأعمال القتالية.

وبحسب المصادر نفسها، تنص المبادرة أيضا على تشكيل حكومة فلسطينية مؤلفة من تكنوقراط بعد حوار تشارك فيه "جميع الفصائل الفلسطينية" وتكون مسؤولة عن حكم قطاع غزة بعد الحرب وإعادة إعماره.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن "مسؤول في حماس" (لم تسمه) أن "وفدا رفيع المستوى من المكتب السياسي لحماس سيتوجه غدا الجمعة إلى القاهرة للقاءات مع المسؤولين بمصر ولإبلاغ رد الفصائل الذي يتضمن جملة من الملاحظات".

وأضاف المسؤول أنه "لدى الفصائل جملة من النقاط والملاحظات بشأن تبادل الأسرى وأعداد الأسرى الفلسطينيين المقابل للإفراج عنهم وضمانات الانسحاب العسكري بشكل كامل من القطاع".

وفي القاهرة، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، رشوان أن "المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار"، ولم يفصل رشوان المراحل مكتفيا بالإشارة إلى أنها "مرتبطة معا"، في حين قال إن "موضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية".

وأشار إلى أن "مصر تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية"، وأنه "عند ورود الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي".

وكانت التقارير الإسرائيلية قد أشارت إلى أن "كابينيت الحرب" يعتزم مناقشة مقترح جديد من قطر لصفقة تبادل أسرى مختلف عما طرح من قبل، سيعرضها رئيس الموساد، دافيد برنياع، على أعضاء "كابينيت الحرب"؛ حسبما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.

وبحسب القناة، فإن التقديرات تشير إلى أن الحديث يدور حول رد حماس على مقترح إسرائيل بإطلاق سراح إنساني لـ40 محتجزا بينهم مصابون ومرضى ونساء، مقابل الإفراج عن عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين وهدنة متواصلة لمدة أسبوعين.