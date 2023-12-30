الضفة الغربية: 4860 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر

"عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات".

أفاد نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، السبت، في بيان مشترك، بأن عدد معتقلي الضفة الغربية المحتلة ارتفع إلى 4860 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد اعتقال 14 فلسطينيًا خلال ساعات مساء الجمعة وحتى صباح السبت.

تغطية متواصل على قناة "عرب 48" في تيليغرام

وأوضح البيان أن "فتى جريح جرى اعتقاله من سيارة الإسعاف مساء أمس (الجمعة)".

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر ترتفع إلى نحو 4860، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن و تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وذكر البيان أن الاعتقالات الأخيرة تركزت "في مخيم الجلزون بمدينة رام الله حيث أبقى الاحتلال على اعتقال سبعة مواطنين، بعد عملية تحقيق ميداني مع مجموعة منهم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي: نابلس (شمال) والخليل (جنوب)".

ووفق البيان "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات".

الاحتلال: تم اعتقال حوالي 25550

من جهته زعم جيش الاحتلال في بيان على حسابه بمنصة "إكس"، السبت، أنه اعتقل الليلة الماضية "5 مطلوبين فلسطينيين في مخيم الجلزون، وسادسًا في مخيم قلنديا شمال القدس"، في حين أفادت المصادر الفلسطينية بأن الاعتقالات طالت 14 شخصًا.

وأضاف: "منذ بداية الحرب وحتى الآن، تم اعتقال حوالي 2550 مطلوبًا في جميع أنحاء منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، نحو 1300 منهم مرتبطون بمنظمة حماس"، وفق قوله.



