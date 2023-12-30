فرنسا تمنع مظاهرة مؤيدة لفلسطين

"ادعى سيوتي أن المظاهرة ستضر بالنظام العام، وطالب وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، بمنعها".

منعت السلطات الفرنسية مظاهرة تضامنية مع فلسطين كان من المقرر تنظيمها في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

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ووصف نائب حزب الجمهوريين، أريك سيوتي، عبر حسابه بمنصة "إكس"، المظاهرة التي كان من المقرر تنظيمها في الشانزليزيه للدعوة لإعلان وقف إطلاق نار في قطاع غزة بأنها "داعمة لحماس".

وادعى سيوتي أن المظاهرة ستضر بالنظام العام، وطالب وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، بمنعها.

من جانبه، علق مدير الأمن في باريس، لوران نونيز، عبر حسابه في "إكس"، على منشور سيوتي وأكد أنه حظر كافة المظاهرات في شارع الشانزليزيه يوم 31 ديسمبر.

وشدد نونيز على أن قوات الأمن ستضمن تنفيذ المنع بكل دقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة مدمرة على غزة، خلّفت، حتى الجمعة، "21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء"، ودمارًا هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.



