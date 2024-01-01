الحرب على غزة: قصف وغارات على القطاع ومعارك متواصلة

خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة حتى الآن قرابة 22 ألف شهيد و56 ألف جريح، وآلاف المفقودين، وأكثر من مليون ونصف المليون نازح.

واصل الطيران الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، شن غاراته وسط وغرب مدينة خانيونس، فيما شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا عنيفا ومتواصلا على محيط مناطق جباليا البلد والتفاح ومعسكر جباليا شمال القطاع، وشرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

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ومع دخول اليوم 87 للحرب الإسرائيلية على غزة، قصفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "إم 90" ردا على "المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

ومع بداية العام الجديد أحصت غزة مزيدا من الشهداء والجرحى نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي المتواصل على مختلف أنحاء القطاع.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة حتى الآن قرابة 22 ألف شهيد و56 ألف جريح، وآلاف المفقودين، وأكثر من مليون ونصف المليون نازح.